Die Krölpaer Pinsenberghalle lockt am Samstagnachmittag wieder mit Frauenklamotten.

Am Samstag „Kaufrausch“ in Krölpa

Krölpa. Vierstündiger „Mädchenflohmarkt mit Stil“ in der Krölpaer Pinsenberghalle.

In der Krölpaer Pinsenberghalle heißt es am Samstag, 24. September, wieder „Kaufrausch“. Eine Initiative mode- und preisbewusster Frauen aus dem Orlatal um Janet Andrejczuk setzt die Reihe mit dem Motto „Mädchenflohmarkt mit Stil“ fort und lädt dieses Mal zum Stöbern nach Herzenslust unter guter bis sehr gut erhaltener Herbst/Winter-Mode ein. Frauen ­aller Generationen sind am Samstag ab 13 und bis 17 Uhr willkommen.

Es sei wie immer mit Kleidungsstücken in den Größen XS bis XL, darunter auch Marken- und Designerklamotten, sowie mit Accessoires, Schuhen und Taschen zu rechnen. Das „Kaufrausch“-Team sorge dafür, dass „unpassende, schmutzige oder kaputte Sachen“ nicht ausgestellt werden. Technische Details des Flohmarktes sind unter www.facebook.com/secondhandmarktfuerfrauen zu finden. „Sachen, die nach der Veranstaltung nicht abgeholt werden, geben wir als Spende weg“, heißt es da.

Das Flohmarkt-Format gibt es seit 2014. Nach dem Start im Pößnecker Lehrlingswohnheim ist man bald in der Krölpaer Pinsenberghalle heimisch geworden. Frauen aus den Kreisen Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Holzland investieren angesichts eines überzeugenden Angebots nicht selten dreistellige Beträge in Gebrauchtklamotten – Kaufrausch eben.