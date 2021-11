Amtsarzt: Corona-Situation im Saale-Orla-Kreis "nicht mehr beherrschbar" - Distanzunterricht im Gymnasium Pößneck

Pößneck. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1451,7 ist der Saale-Orla-Kreis als am stärksten betroffene Gegend Thüringens wieder in der bundesweiten Spitzengruppe angekommen.

Für das Gymnasium Am Weißen Turm Pößneck ist beginnend mit dem 30. November coronabedingt Distanzunterricht angeordnet worden. Was in der Stadt schon am Montagvormittag die Runde machte, bestätigte am Montagnachmittag die Kreisverwaltung mit einer Pressemitteilung.

Weil in nahezu allen Klassen des Gymnasiums Schüler von Corona betroffen seien und ein normaler Unterricht nicht mehr möglich sei, wurde für die Schülerinnen und Schüler die Versetzung in den Distanzunterricht beschlossen, so die Kreisverwaltung. Bis einschließlich 13. Dezember werden es keinen Präsenzunterricht mehr geben. Weitere Schulen könnte das gleiche Schicksal ereilen.

Die Corona-Situation sei im Saale-Orla-Kreis „nicht mehr beherrschbar“, so die Kreisverwaltung. „Ich sehe ganz schwere Zeiten auf uns zukommen“, erklärte Landrat Thomas Fügmann (CDU) am Montag. „Die vierte Welle ist längst zu einem Tsunami geworden, der in einer so noch nicht gekannten Wucht auf die Region trifft.“

Zahl der Coronatoten liegt jetzt bei 210

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1451,7 ist der Saale-Orla-Kreis als am stärksten betroffene Gegend Thüringens wieder in der bundesweiten Spitzengruppe. Die Gesamtzahl der Infektionen habe mit den Meldungen vom Wochenende die Marke von 10.000 überschritten. Die Zahl der Coronatoten liege jetzt bei 210.







Besonders stark breite sich Corona derzeit innerhalb der Schülerschaft des Saale-Orla-Kreises aus. So seien innerhalb einer Woche allein in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen 220 Infektionen registriert worden, was einer Inzidenz von 3113,9 entspreche.

Eine Ansteckungsgefahr bestehe praktisch überall, wo man anderen Personen begegnet, so die Kreisverwaltung. Daher hat Amtsarzt Torsten Bossert eine klare Empfehlung parat: „Um die Infektionszahlen kurzfristig zu senken, hilft im Moment nur eines: Reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte! Je weniger Menschen Sie persönlich treffen, desto besser.“