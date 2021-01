Amtsgericht Pößneck konnte 2020 insgesamt 58.909 Euro verteilen

Gemeinnützige Vereine und soziale Einrichtungen erhalten mehr oder weniger regelmäßig „Geld vom Gericht“, wie es oft etwas verkürzt heißt. So hat das Amtsgericht Pößneck einschließlich der Zweigstelle Bad Lobenstein im vergangenen Jahr 24 Empfängern aus der Region und weit darüber hinaus insgesamt 58.909 Euro an Geldauflagen zukommen lassen.

Es handelt sich um Bußgelder, mit denen Angeklagte etwa bei der Einstellung ihrer Strafverfahren nicht ganz ungeschoren davon kommen sollen. Die Beträge stammen also unmittelbar von Leuten, denen beispielsweise im Straßenverkehr die Sicherungen durchgebrannt sind, sich vor Gericht einsichtig zeigen und deren Vergehen letzten Endes als geringfügig eingestuft werden kann.

Vom Gesangverein aus Bodelwitz bis zu den Ärzten ohne Grenzen

Die Strafrichter aus dem Saale-Orla-Kreis haben 2020 die Elterninitiative für krebskranke Kinder aus Jena am großzügigsten bedacht. Für die thüringenweit bekannte Betreuungs- und Beratungsstelle wurden Geldauflagen in Höhe von insgesamt 13.650 Euro angeordnet.

Leute, welchen etwa im Suff die Hand ausrutscht, werden gern dazu verdonnert, die Arbeit der Opferhilfsorganisation Weißer Ring zu unterstützen. An diese gehen 10.386 Euro.

Traditionell hoch im Kurs steht bei den Strafrichtern die erzieherische Arbeit der beiden Verkehrswachten aus dem Saale-Orla-Kreis. So wurden für jene aus dem Orlatal 7775 Euro beschlossen, während der oberländische Verband immerhin 500 Euro verbuchen kann.

Der Diakonieverein Orlatal ist beim Amtsgericht mit seiner Sucht- und seiner Familienberatungsstelle als Zuwendungsempfänger gelistet, und die beiden Einrichtungen können mit insgesamt 6550 Euro rechnen. Die Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein hat für ihre Thinka-Sozialberatungsstelle in Pößneck 1700 Euro erhalten.

Auffällig sind mitunter hohe Beträge für bundesweite Organisationen, die im Saale-Orla-Kreis allerdings kaum bis gar nicht wahrnehmbar sind: 7580 Euro für den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr aus Stedtlingen in der Rhön, 3400 Euro für die Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe Suchtkranker und Suchtgefährdeter aus Heidelberg, 1043 für die Deutsche Hirntumorhilfe mit Sitz in Leipzig, je 1000 Euro für die Kindernothilfe aus Duisburg und die Bundesvereinigung Lebenshilfe aus Marburg, schließlich 950 Euro für die Deutsche Arthrosehilfe mit Sitz in Saarlouis und 500 Euro für die weltweit aktive deutsche Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen.

Mit insgesamt vierstelligen Geldauflage-Beträgen wurden 2020 außerdem der Kinderschutzbund Thüringen (2700), das Frauenhaus Rudolstadt (2550), die Arbeiterwohlfahrt Saale-Orla (2000), das Bildungswerk Blitz (1900) und das Hospiz am Saalebogen aus Saalfeld (1875) bedacht. Über Finanzspritzen in dreistelliger Höhe dürfte man sich außerdem im Tierheim und bei der Feuerwehr in Schleiz, in der Volkssolidarität Oberland und im Behindertenverband des Saale-Orla-Kreises, schließlich beim Gesangverein Dreiklang in Bodelwitz gefreut haben.

Volumen der Geldauflagen ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen

Soweit die guten Nachrichten. Die schlechte ist, dass das Volumen der Geldauflagen 2020 im Vergleich zu 2019 um mehr als 20.000 Euro eingebrochen ist. Vor zwei Jahren konnten die Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck inklusive Zweigstelle Bad Lobenstein noch 81.302 Euro verteilen.

Diese Entwicklung habe im Wesentlichen zwei Gründe. "Einerseits erreichen uns immer weniger Verfahren, die am Ende für eine Geldauflage in Frage kommen könnten, weil sie schon von der überlasteten Staatsanwaltschaft eingestellt werden", erläutert Dieter Marufke, Direktor des Amtsgerichtes. "Andererseits haben die Menschen, die vor Gericht landen, immer weniger Geld." Bei Empfängern von Hartz IV würden sich eher Arbeits- statt Geldleistungen als Denkzettel anbieten.

Richter Marufke: Gerechte Verteilung der Gelder ist schwierig

Die Strafrichter seien völlig frei in ihren Entscheidungen über Geldauflagen. Sie können regionale Vereine und Einrichtungen bedenken, und das sei auch erstrebenswert, sie müssen es aber nicht, zumal das Verzeichnis zuwendungsfähiger Organisationen "fast so dick wie ein Buch" sei, wie Marufke darstellt.

In der Regel werde darauf geachtet, dass der Verwendungszweck des Bußgeldes in einem gewissen Zusammenhang mit der angeklagten Tat stehe. Dieser Bezug sei aber nicht immer herstellbar, zumal dann beispielsweise kulturelle Einrichtungen ganz außen vor bleiben würden.

Eine Geldauflage habe im Grunde genommen nur zwei Bedingungen zu erfüllen – sie müsse der Tat angemessen sein und von allen Verfahrensbeteiligten akzeptiert werden. "Es gibt so viele Initiativen und Projekte, die eine Unterstützung verdienen würden – eine halbwegs gerechte Verteilung dieser Mittel ist allerdings wirklich schwierig", resümiert Marufke.

Einen Anspruch auf Geldauflagen haben Vereine und Einrichtungen nicht

Bedacht werden Vereine und Einrichtungen, die als zuwendungsfähig registriert sind. In das entsprechende Verzeichnis wird man auf Antrag vom Thüringer Oberlandesgericht eingetragen. Einen Anspruch auf Geldauflagen gibt es nicht. Diese könnten vom Richter auch der Staatskasse zugewiesen werden.

Vereine müssen dem Amtsgericht keinerlei Verwendungsnachweise für das empfangene Geld vorlegen. Auskunft verlangt lediglich das Oberlandesgericht, insbesondere bei Zuwendungen von mehr als 2500 Euro pro Jahr. Einige Vereine würden sich allerdings mit netten Dankesbriefen melden, so Marufke. Das sei dann meist angenehmer als die regelmäßigen Anrufe oder die ständige Werbepost bundesweiter Organisationen.

Nur ein Gerücht ist, dass sich Angeklagte die Vereine aussuchen dürfen, an welche die Geldauflagen gehen sollen. Wer auf Weisung des Gerichtes zahlen muss, hat bei der Bestimmung des Zuwendungsempfängers keinerlei Mitspracherecht. Die Beauflagten bekommen auch keine Spendenquittung. Sie dürfen nur pünktlich zahlen. Sonst sehen sie den Strafrichter wieder.