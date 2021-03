Amtsgericht Pößneck mit acht Hakenkreuzen besprüht

Vermutlich in der Nacht zum Montag wurden acht Hakenkreuze an die Fassade des Amtsgerichtes Pößneck gesprüht.

Der Eingangsbereich des Amtsgerichtes Pößneck ist vermutlich in der Nacht zum Montag mit acht Hakenkreuzen unterschiedlicher Größe beschmiert worden. Nach der Beweissicherung durch die Polizei sind die Nazi-Symbole am Montagvormittag durch Justizangestellte abgeklebt worden. Die aufwändige Beseitigung der Schmierereien soll am Montagnachmittag aufgenommen worden „Das hatten wir so noch nie“, erklärte Dieter Marufke, Direktor des Amtsgerichtes, erschüttert.