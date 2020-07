Hinter diesem Tor der Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße 6 in Triptis werde in einem ersten Schritt ein Raum im Dachgeschoss ausgebaut.

Anfang August sollen Bauarbeiten in Kita in Triptis beginnen

Nachdem in der jüngsten Stadtratssitzung in Triptis Beschlüsse gefasst wurden, die die notwendigen Arbeiten an der Johanniter-Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße zulassen (Zeitung berichtete), geht es jetzt in die nächste Phase.

Wie Bauamtsleiter Matthias Jänicke mitteilt, sind die Aufträge aufgrund der Beschlüsse nun in der vergangenen Woche erteilt worden. Am morgigen Mittwoch wird eine Beratung mit allen beteiligten Unternehmen, Bauleiter, Planern, dem Hausmeister und Kita-Chef stattfinden. Dabei werden alle weiteren Schritte besprochen und was in welcher Reihenfolge durchgeführt werden soll. Allein zwei Planungsbüros sind in dieses Vorhaben eingebunden, wie der Bauamtsleiter erklärt.

„Wenn nichts dazwischen kommt, könnte bereits Anfang August mit den Bauarbeiten begonnen werden“, stellt Matthias Jänicke in Aussicht. Abhängig sei das allerdings auch von Materiallieferungen. Wenn sie sich verspäten, könne demnach auch mit der Verarbeitung später begonnen werden.

Im ersten Schritt werde noch ein Raum im Dachgeschoss mit ausgebaut, um einen weiteren Platz für die Kinder zu schaffen. Die Arbeiten finden während des laufenden Betriebs in der Kindertagesstätte statt. „Deshalb auch die intensive Abstimmung“, sagt Jänicke. Ein Ausweichort ist also nicht angedacht. „Es ist eine ältere Villa und die haben meistens recht große Räume, sodass die Unterbringung der Kinder kein Problem sein dürfte“, so der Bauamtsleiter.