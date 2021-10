Saale-Orla-Kreis: Arbeitslosigkeit wird im kommenden Jahr weiter sinken

Pößneck/Schleiz. Das sagt eine Prognose des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung voraus

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera, zu welchem auch der Saale-Orla-Kreis gehört, wird die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr weiter sinken. Das sagt eine Prognose des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) voraus. Es sei mit neuen Jobs zu rechnen, so dass es einen Beschäftigungszuwachs geben werde.

Konkret werde mit einem Job-Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet, so Agentur-Pressesprecherin Diane Wogawa unter Berufung aus das IAB auf Nachfrage. Die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Ostthüringen falle allerdings geringer als im Durchschnitt des Bundes (plus 1,6 Prozent) und der neuen Bundesländer (plus 1,2 Prozent) aus.

Im Bereich der Agentur, zu welcher auch das Altenburger Land, die Stadt Gera und der Kreis Greiz gehören, wird mit einen Rückgang der Arbeitslosenzahl von 13 Prozent im Mittelwert gerechnet. Daten nur für den Saale-Orla-Kreis gibt es anscheinend nicht.

„Wie die Prognose zeigt, werden trotz Digitalisierung und dem damit verbundenem Einsparpotenzial neue Arbeitskräfte benötigt“, kommentiert Agentur-Geschäftsführer Stefan Scholz die Forschungsergebnisse. „Das Fachkräftepotenzial hingegen sinkt, so dass Arbeitgeber schon jetzt mehr Zeit bei der Stellenbesetzung einplanen müssen oder aber schlicht auch keine Mitarbeiter mehr finden werden.“ Scholz empfiehlt, „vorhandene Mitarbeiter zu qualifizieren, damit sie den neuen beruflichen Anforderungen im Unternehmen gewachsen sind“. Die Agentur könne Firmen hierbei finanziell unterstützen.