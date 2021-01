Architekturstudentin investiert 1,2 Millionen Euro in Pößneck

Pößneck. Im Pößnecker Baugebiet Vorderer Ettig sind an der Scheunenstraße in der jüngsten Zeit etliche Einfamilienhäuser entstanden beziehungsweise entstehen noch. Deutlich größer ist allerdings das Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück zwischen der Straße Im Vorderen Ettig und Bärenleite.

Hälfte der acht Appartements bereits vermietet

Investorin Mandy Richter, Architekturstudentin aus Ichtershausen, lässt vom Bauunternehmen ihres Vaters Ralf ein großzügig dimensioniertes Mietobjekt gestalten. Auf zwei Etagen sind acht Wohneinheiten angedacht. Sieben davon sind Vier- und Fünfraumwohnungen mit bis zu 125 Quadratmetern Wohnfläche. Die Preise pro Quadratmeter bewegen sich zwischen 6,80 und 7,20 Euro, informiert die Besitzerin. Die Hälfte der acht Appartements wären schon vermietet.

Realistisch betrachtet, so Ralf Richter, würden Weihnachten die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Zwei Parkplätze pro Wohneinheit sind angedacht, ein Garten pro Mietpartei im Erdgeschoss und für die oberen jeweils ein eigener Balkon. Ein gemeinsamer Sitz- und Grillplatz soll ebenso auf dem Grundstück seinen Platz finden. Mit Fördergeldern in Höhe von fast 200.000 Euro werden etwa 1,2 Millionen Euro in den Bau in beliebter Lage investiert. „Der Mietmarkt in Pößneck ist eher schlecht. Es gibt ein großes Angebot“, meint der Bauunternehmer, „aber Vier- und Fünfraumwohnungen werden gesucht.“ Familien mit zwei bis drei Kindern hätten wenig Chancen eine Bleibe zu finden. Der Nachfrage will man nun entgegenkommen.



Mit dem Wissen um die begehrten Wohnungen habe man nach dem Erwerb des Grundstücks von der Stadt im Frühjahr 2020 mit dem Bau begonnen. „Ursprünglich sollten es drei Etagen werden, doch das hat man städtischerseits nicht gewollt“, sagt Ralf Richter. „Das war aber das Einzige, ansonsten hat sich die Stadt wirklich bemüht“, ergänzt er. Eine solche Kooperation erlebe man sonst nicht so oft, kann er aus Erfahrung berichten. Der Investorin werden jedoch Steine in den Weg gelegt, wenn es um Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnungen und Elektromobilität geht. Der Energieversorger und Telekommunikationsunternehmen kommen derzeit ihren Wünschen nicht entgegen, wie Ralf und Mandy Richter sagen.

Doch Tochter und Vater bleiben optimistisch und sehen sich mit ihrem ersten eigenen Mietobjekt in Pößneck auf einem guten Weg.