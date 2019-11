Arnshaugker Autorin begibt sich auf vergessene Pfade

„Haben die Menschen noch Verbindungen zu alten Traditionen und werten“, fragten sich Anfang dieses Jahres die Hobbyautoren Michaela Leicht aus Arnshaugk und der Cottbusser Adrian Richard Stiller. „Wir beobachten einen Verlust an Sagen und Mythen“, sagt Stiller im Gespräch. Er ist, genau wie Lektorin und Hobby-Schriftstellerin Tea Loewe, per Internet in Leichts Wohnzimmer zu geschalten. Sie debattieren über ihr neustes gemeinsames Werk: Eine 376-Seiten starke Anthologie mit 22 Texten von 18 Autoren, die zum Teil lokale Mythen in die Jetztzeit heben. Einfach gesagt: Die alten Sagen werden modernisiert. Das Buch ist frisch erschienen und heißt „Vergessene Pfade“. Das Besondere an der Veröffentlichung ist, dass keiner der beteiligten Schreiber auch nur einen Cent beim Kauf verdient. Denn der gesamte Erlös wird zu gleichen Teilen an den Verein Burgfreunde Ranis im Förderkreis Burg Ranis und an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gespendet.

Die versammelten Texte würden den deutschsprachigen Raum abdecken und greifen dort auf regional bekannte Volkserzählungen auf. Die Geschichten sind in verschiedenen Genres angesiedelt. Sie kommen im Krimi-, Liebe- oder Fantasy-Gewand daher, drei sind sogar in Gedichtform verfasst. Es könnte für jeden Geschmack etwas dabei sei. „Der Rübezahl, die Loreley, Rosstrappe, der Rattenfänger von Hameln oder die Sagen vom eingemauerten Kind auf Burg Ranis und Schloss Burgk, “, gibt Michaela Leicht Einblicke in das vielfältige Themenspektrum. Bauopfer auf Burg Ranis Ihr Text beispielsweise ist inspiriert vom Bauopfermythos der beiden mittelalterlichen Herrschaftssitze in Ranis und Burgk. „Es ist die klassische Geschichte vom eingemauerten Kind, welches zur Besänftigung böser Mächte geopfert wird, denn das zu errichtende Bauwerk fällt ständig zusammen“, erklärt sie das Sagenmotiv, das vielerorts in Verbindung mit Burgen, Schlössern oder Brücken zu finden ist. In Michaela Leichts Version, nicht unähnlich zu der Raniser, dem bereuen die Eltern des eingemauerten Kindes ihre Entscheidung und bezahlen dafür mit ihrem Leben. „Die mittelalterliche Szenerie wird dann verlassen“, erzählt sie die Geschichte weiter, „und wir befinden uns im hier und jetzt: Ein Archäologen-Team findet die Skelettreste des Kindes und es beginnt im unmittelbaren Umfeld zu spuken“, gibt sie einen Einblick, ohne zu viel verraten zu wollen. Der zweite Text aus Leichts Feder lehnt sich an die Neustädter Schandsteine an. „Es drückt, wie bei den anderen Autoren sicherlich auch, meine Heimatverbundenheit aus, meine kulturelle Identität“, erklärt Adrian Richard Stiller die Hintergründe. „Wir wollen damit die jeweilige Regionalgeschichte unterstützen, natürlich auch mit den Spenden.“ Tea Loewe nickt und fügt an: „Die baulichen Denkmäler wie Burgen, mit denen die Sagen oft verbunden sind, sind Überbleibsel unserer Geschichte.“ Mit dem Entstauben und Modernisieren der oft mündlich weitergegebenen Mythen wollen die Autoren wieder jüngere Menschen für ihre Umgebung begeistern, so der Anspruch. Ziel der Veröffentlichung, die in jedem Buchhandel und online verfügbar ist, sei es, Sagen wieder populärer werden zu lassen, erklärt Mitherausgeber Stiller. Mit dem Einbetten in unsere heutigen Lebenswelten solle dies gelingen. „Die Texte richten sich nicht an Kita-Kinder oder Grundschüler, weil manches ziemlich erschreckend ist“, sagt er. Tea Loewe ergänzt: „Ich empfehle es für Jugendliche ab 14 Jahren.“