Schilbach. Andrea Schreyer, Vorstand der Frankenwald eG Lehesten, erklärt, warum jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist.

Es geht nicht allein um Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung. Eine regelrechte Verordnungsflut und ständig zunehmender Kostendruck sind es, was den Landwirten Sorge bereitet.

„Das war jetzt nur der berühmte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, erklärt Andrea Schreyer, Vorstand der Frankenwald eG Lehesten. Sie war verantwortlich gewesen für die Protestaktion der Landwirte am Montag im Bereich der Autobahnanschlussstelle Bad Lobenstein. Mit einigen Beispielen erklärte sie im Gespräch mit dieser Zeitung, warum die Wut auf die Ampel-Regierung so groß ist.

Stilllegung zur Unkrautvermehrung

So müssten in diesem Jahr Landwirtschaftsbetriebe mit mehr als zehn Hektar Ackerfläche verpflichtend vier Prozent des Landes stilllegen, um im Gegenzug Direktzahlungen erhalten zu können. „Das ist meiner Meinung nach eine reine Unkrautvermehrung“, schimpft Andrea Schreyer, „wenn diese Flächen später wieder in die Bewirtschaftung genommen werden sollen, muss das Unkraut erst totgespritzt werden.“ Was dann auch wieder skeptisch beäugt werde, wie die Landwirte aus eigener Erfahrung wissen. „Die Grünen halten von der Landwirtschaft nicht viel“, verdeutlicht Andrea Schreyer, wer den Bauern das Leben in Deutschland schwer macht. „Es soll immer weniger Tierhaltung geben. Aber mit einer ökologischen Tierhaltung wird man nie zu bezahlbaren Preisen genügend Lebensmittel produzieren können“, geht sie auf einen weiteren Zweig in der Landwirtschaft ein, der zunehmend unter dem Kostendruck leide.

Nicht zuletzt mache sich eine wahre Regelungsflut breit. „Düngeverordnung, Tierhaltungsverordnung, Tierärzteverordnung ...“, nennt sie nur wenige Beispiele. Dass dann auch noch die Maut steigt, Diesel teurer wird und Steuerbefreiungen entfallen sollten, war letztlich zu viel.