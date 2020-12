Asphalteinbau auf Landstraße Richtung Lichtenau hat begonnen

Zwischen Neustadt und Lichtenau rollt derzeit nicht wie üblicherweise der Verkehr, sondern Bauarbeiter sind dort mit schwerem Gerät zugange. Denn die Landstraße, welche Neustadt mit dem Ortsteil verbindet und weiter in das im Saale-Holzland-Kreis gelegene Hummelshain führt, wird hergerichtet. Der zu erneuernde Abschnitt innerhalb des Saale-Orla-Kreises vom Ortsausgang Neustadt bis zur Kreisgrenze ist etwa 5,2 Kilometer lang. Auf dem Gebiet des Saale-Holzland-Kreises werden circa drei Kilometer der Landstraße erneuert.

Bei der Maßnahme handelt es sich laut Thomas Plötner, Sachbereichsleiter des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, um planmäßige Erhaltungsarbeiten am bituminösen Straßenaufbau – genauer gesagt an der vier Zentimeter starken Deck- und der acht Zentimeter dicken Binderschicht – , um tiefergreifende Schäden an der Tragfähigkeit der Straße zu verhindern. In diesem Zuge würden außerdem auch die Straßenentwässerungseinrichtungen instand gesetzt.

Ortsteil Lichtenau wieder von einer Richtung zu erreichen

Gestartet wurde das Vorhaben am 9. November. In den ersten Wochen wurden die Straße abgefräst, das Bankett abgetragen, die Entwässerungseinrichtungen überholt sowie Vorbereitungen für den Asphalteinbau getroffen. Wurden die bisherigen Arbeiten unter Vollsperrung mit Umleitung über die Landstraße 1108 Langenorla über die Kreisstraße 206 zur Landstraße 1110 Hummelshain vorgenommen, ist Lichtenau mit dem am Montag begonnenen Asphalteinbau jeweils wieder von einer Richtung anfahrbar, informiert Thomas Plötner. So kann der Neustädter Ortsteil derzeit und noch voraussichtlich bis 4. Dezember aus Richtung Hummelshain erreicht werden. Anschließend erfolgt dann der weitere Asphalteinbau von Lichtenau Richtung Hummelshain. Lichtenau kann dann aus Neustadt kommend angefahren werden.

Ende der Arbeiten kurz vor Weihnachten angedacht

„Die Arbeiten werden bis auf Restleistungen bei entsprechender stabiler Witterung und unter dem Einsatz aller kapazitiven Möglichkeiten des Auftragnehmers bis kurz vor Weihnachten andauern“, nennt Thomas Plötner als geplanten Termin für das Ende der Arbeiten, die durch die Streicher Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG ausgeführt werden. In den Randbereichen der Landstraße blieben dann noch kleinere Restarbeiten, die im kommenden Jahr vorgenommen werden sollen.

Die Kosten der Instandsetzungsmaßnahme belaufen sich im Bereich des Saale-Orla-Kreises auf rund 870.000 Euro und auf dem Gebiet des Saale-Holzland-Kreises noch einmal auf circa 530.000 Euro.