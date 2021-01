Auf dem Gestüt Sachsenburg geht der Abriss los

Neustadt. Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg will in Neustadt eine Pferdezucht aufbauen.

Betritt man das Grundstück des Gestüts an der Sachsenburg, lässt der erste Blick noch nicht erahnen, in welch schlechtem Zustand der Hof tatsächlich ist. Im Inneren offenbart sich dann ein anderes Bild. In den meisten Räumen wurde vermutlich seit Jahrzehnten nichts getan, Fußböden und Decken sind teilweise eingebrochen, Feuchtigkeit ist in das Mauerwerk gezogen und hat Schäden verursacht. Steht man im Innenhof wird das Ausmaß der schlechten Beschaffenheit noch deutlicher, denn dort zeigt sich, dass ein Teil des Hauptgebäudes ganz und gar zusammengestürzt ist. Für die neuen Besitzer, das Ehepaar Stargardt aus Baden-Württemberg, war klar, dass ob des mehr als schlechten Zustandes keine Sanierung, sondern nur noch die Abrissbirne in Frage kommt. „Man hätte hier sehr viel Geld reinstecken müssen und am Ende doch nur einen üblen Kompromiss bekommen“, fasst Jochen Stargardt die Situation bei einem Vor-Ort-Termin mit Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) zusammen, bei dem er auch Details zu weiteren Plänen gibt.

Erst Abriss, dann Neubau geplant

Am kommenden Montag soll mit dem Abriss auf dem Gelände begonnen werden. Das Hauptgebäude und die Stallanlagen müssen weichen. Einzig die Scheune bleibe auf dem Grundstück stehen, so der Besitzer. Die weitere Planung sehe dann die Errichtung zweier neuer Ställe vor, die ausreichend Fläche, Luft und Licht für die Pferde bieten sollen. Während in dem einen Platz für elf Tiere sein wird, sind in dem anderen 20 Pferdeboxen vorgesehen. „Insgesamt werden wir eine Kapazität für etwa 35 Pferde haben“, sagt Jochen Stargardt. Darüber hinaus soll eine Bewegungshalle sowie ein zweigeschossiges Wohnhaus für die Gestütsmitarbeiter gebaut werden. Noch sind die Pläne für das Vorhaben nicht genehmigt. Dennoch zeigt sich der neue Eigentümer optimistisch. Man gehe davon aus, dass bis zum kommenden Jahr viel auf dem Gelände passiert sein wird.

In ganz Deutschland gesucht, in Neustadt fündig geworden

Im April 2019 haben Jochen Stargardt und seine Frau das Gestüt von der Vorbesitzerin, die dieses seit Anfang der 1990er-Jahre besaß, erworben. „Wir sind über ein Inserat auf einer amerikanischen Internetseite auf das Gestüt gestoßen“, erzählt er. Das Ehepaar, das Polo- und Rennpferde besitzt, mit denen man in den kommenden Jahren eine Zucht aufbauen will, sei in ganz Deutschland auf der Suche nach einem passenden Grundstück gewesen. „Man bekommt aber ansonsten nichts in entsprechender Größe am Stück. Das war nur hier gegeben“, sagt Jochen Stargardt mit Blick auf die 20 Hektar große Fläche, die zum Anwesen gehört. „Hier haben die Pferde genug Platz, um sich zu verteilen. Das ist das, was wir haben wollten“, unterstreicht er. Das sei letztlich auch der ausschlaggebende Grund gewesen, weshalb man das Gestüt trotz des desaströsen Zustandes erworben habe. Und: „Dieser Blick war es, der mich endgültig überzeugt hat“, sagt der Eigentümer voller Genugtuung auf dem Balkon des Hauptgebäudes stehend, während er in die Umgebung zeigt. „Landschaftlich ist es hier wirklich sehr schön hier“, findet er. Und auch ansonsten sei man gut in Neustadt aufgenommen worden. „Alle waren sehr positiv. Mit den Nachbarn läuft es unkompliziert. Ich fühle mich hier extrem willkommen“, betont Jochen Stargardt.