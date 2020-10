Neustadt. Am 31. Oktober warten auf die Besucher in Neustadt unter anderem das „Erlebnis Hinterhof“ im Lutherhaus und besondere Führungen.

Mit einem vielfältigen Programm wird auch in diesem Jahr am 31. Oktober der Reformationstag in Neustadt begangen. Eingeladen wird unter anderem an jenem Samstag ab 12 Uhr in den neugestalteten Innenhof des Lutherhauses, der an diesem Tag in besonderer Weise präsentiert wird.