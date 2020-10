Auf der Suche nach einer Lösung am Campingplatz Portenschmiede

Der Schock saß bei einigen Dauercampern tief, als vor etwa einem Monat per Post über Veränderungen auf dem Campingplatz Portenschmiede informiert wurde. Die bisherigen Pächter, die Familie Schubert, wollen Ende des Jahres die auslaufenden Verträge mit den Grundstücksbesitzern Vattenfall und der Gemeinde Wilhelmsdorf nicht weiter verlängern. Man bemerkt nun etliche Unsicherheiten, besonders unter den Campern.

Ines Ludwig, die sich als Besitzerin einer Hütte bezeichnet, beruft sich auf alte Verträge, deren Grundlagen auf DDR-Recht fußen. Vereinfacht gesagt, gab es damals noch eine Trennung zwischen Baulichkeit und Grundstück. Sie wünscht sich eine Fortführung dieses Status quo. Und argumentiert: „Ich bezahle Grundsteuern.“ Ludwig wittert Geldmacherei seitens der Gemeinde. Fordert gar eine Entschädigung bei einer sogenannten Enteignung. „Ich bin gern bereit, Geld in die Vermessung des Grundstücks zu stecken und es dann auch zu kaufen“, zeigt sie einen anderen Weg auf.

Ärger ist nachvollziehbar

Der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück, Sebastian Walch, kann den Ärger einiger Datschenbewohner nachvollziehen. Er beruft sich auf geltendes bundesdeutsches Recht: Mit dem Grund und Boden festverbundene Sachen, wozu insbesondere Gebäude zählen, sind ein wesentlicher Bestandteil des Grundstückes. Also erstrecken sich auch jene Dinge auf das Eigentum des Grundstückseigentümers.

Die Entrichtung von Grundsteuern erklärt Walch so: Als sogenannter wirtschaftlicher Eigentümer beziehungsweise Besitzer übe man eine Sachherrschaft aus und bezahle deshalb ebensolche Steuern. Allerdings ist der wirtschaftlicher Besitzer nicht gleich der Eigentümer.

Was praktisch gesehen nach dem 1. Januar passiert, ist weiter unklar, an einem sonst wie gearteten Ende des Ist-Zustands sei jedenfalls keinem gelegen. Die Akteure sind weiterhin an der bestehenden wirtschaftlich-touristischen Nutzung interessiert. Man will niemanden vom Campingplatz vertreiben. Im Gegenteil, das Gebiet sogar weiter entwickeln.

Vattenfall und die Gemeinde Wilhelmsdorf wollen sich nun auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen, um eine Fortführung eines neuen Pachtverhältnisses zu ermöglichen. Denn mit den Noch-Pächtern der Familie Schubert wurden einst separate Verträge mit dem die Uferstreifen besitzenden Energiekonzern und der Gemeinde geschlossen.

Weg für einen neuen Pächter ebnen

In der kommenden Woche soll wohl ein gemeinsames Treffen zwischen Vertretern der Gemeinde Wilhelmsdorf, der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück und Vattenfall stattfinden, bei denen die einzelnen Positionen ausgetauscht werden. Ein genauer Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Darüber informierten der VG-Vorsitzende Sebastian Walch und Bürgermeisterin Anke Czieslik. Das könnte als erste Weichenstellung verstanden werden, um einem neuen Campingplatzbetreiber den Weg für die Zukunft zu ebnen. Danach könne eine Pächter-Ausschreibung erfolgen.

Ein längerfristiges Ziel werde es sein, einen Bebauungsplan von der Gemeinde erstellen zu lassen. Möglicherweise mit finanzieller Beteiligung seitens der Campingplatzpächter. Auch um klare Regelungen in mehrerlei Hinsicht zu schaffen. Letzteres betrifft freilich nicht nur die Portenschmiede, sondern die Saalekaskaden allgemein. Bootsstege, Bojen, öffentliches Baden, die Stauseeordnung, Bebauung und letztlich die touristische Entwicklung des Thüringer Meers. Denn bislang ist ein ziemlicher Wildwuchs zu sehen.

Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte

Vattenfall bemüht sich indes um eine engere Zusammenarbeit. Das zeigte sich am Rande des jüngsten Treffens der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Thüringer Meer in Krölpa. Dort habe sich der erstmals eingeladene Peter Apel, Chef der deutschen Wasserkraft-Sparte des schwedischen Vattenfall-Konzerns, lobend darüber geäußert, dass das Energieunternehmen nun mehr in die touristische Entwicklung der Region eingebunden werde.

Was die Portenschmiede anbelangt, sagt VG-Chef Sebastian Walch: „Vattenfall weiß, dass die Entscheidung drängt. Aber: Wir brauchen eine gute Entscheidung, die über Jahrzehnte Bestand hat“, wirbt er um ein wenig Geduld. Man strebe eine vernünftige Lösung an, die keinem schadet. Er nennt die Grundtendenz aller Beteiligter: „Es soll eine einvernehmliche, tourismusverträgliche Lösung gefunden werden.“