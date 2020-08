Auf diesen Straßen im Saale-Orla-Kreis gibt es Behinderungen

Neue Sperrungen

Der Kreisverkehr Dittersdorf der Landesstraße L 1077 wird ab 17. August bis 26. August, voll gesperrt. Dort ist eine Sanierung erforderlich, informiert das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Besonders zu beachten: Der Schwerlastverkehr wird hauptsächlich über die A9 geleitet. Da die A9-Auffahrt in Schleiz in Richtung Berlin derzeit ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt ist, sollten LKW in dieser Richtung bereits in Bad Lobenstein auf die A9 auffahren.

In der Zeit vom 17.-21. August ist in Künsdorf bei Nr. 11/13 eine Vollsperrung notwendig, eine innerörtliche Umfahrung der Baustelle ist möglich.

Vom 18. Bis 20. August gibt es eine Vollsperrung in Schleiz im Bereich Küchenteich. Eine Umfahrung ist ausgeschildert.

Auf der L 1089 im Bereich Unterkoskau – Stelzen gibt es vom 17.-21.08.2020 eine Baustelle mit Lichtsignalanlage wegen Straßensanierungsarbeiten.

Bereits gemeldete Sperrungen

Bad Lobenstein. Wegen Umbindearbeiten der Fernwärmeleitung gibt es eine Vollsperrung in der Karl-Marx-Straße 35 vom 10. bis 22. August.

Burgkhammer. Der Zufahrtsweg nach Burgkhammer ist wegen der Netzerweiterung seit dem 13. Juli und noch bis 29.08.2020 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit per Ampel geregelt.

Krölpa. In der Schillerstraße findet vom 15. bis 16. August eine Veranstaltung statt. Dazu wird die Straße voll gesperrt.

Krölpa. Vom 3. August bis 23. Dezember ist die Straße Am Gries in Krölpa wegen Kanal- und Leitungsbau sowie Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Liebschütz-Ziegenrück. Auf der Landesstraße L 1102 zwischen Liebschütz und Ziegenrück ist eine Vollsperrung aufgrund von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumfällung) in der Zeit vom 17. August, 10 Uhr, bis längstens 20. August erforderlich. In dieser Zeit ist keine Durchfahrt möglich, weist die Untere Verkehrsbehörde hin.

Hirschberg. Wegen Renaturierungsarbeiten am Ehrlichbach ist die Saalgasse in Hirschberg vom 29.06.2020 bis 31.12.2020 gesperrt.

Kleindembach. Aufgrund von Arbeiten an der Ortsentwässerung wird der Schweinitzer Weg vom 13.07.2020 bis 30.10.2020 gesperrt.

Oßla. Die Ortsdurchfahrtsstraße ist vom 25.05.2020 bis 29.10.2021 wegen Fahrbahnsanierung gesperrt. Im aktuellen ersten Bauabschnitt ist der Bereich von Ortsmitte bis Ortsausgang in Richtung Röttersdorf gesperrt. Eine Umleitung wird über Wurzbach – B90 – L1097 – Lehesten ausgewiesen.

Pörmitz. Vom 31. Juli bis 16. Oktober 2020 wird die Ortsstraße in Pörmitz gesperrt. Eine innerörtliche Umfahrung ist möglich.

Saalburg–Ebersdorf. In der Bahnhofstraße gibt es eine Vollsperrung wegen einer Baumaßnahme, die sich nun zum 4. September 2020 verzögert.

Schweinitz-Kleindembach. Der Geh- und Radweg zwischen Schweinitz und Ortseingang Kleindembach ist auf Grund einer Kanalverlegung derzeit gesperrt. Ein Durchgang ist nicht möglich. Die Beschilderung muss unbedingt beachtet werden, es gibt dort Baugruben.

Schleiz. Wegen Schachtarbeiten sowie Arbeiten an der Beleuchtung wird die Straße Am Küchenteich vom 22.06.2020 bis 04.09.2020 voll gesperrt.

Schleiz. Die Plauensche Straße ist vom 15.06.2020 bis 30.09.2020 wegen umfassender Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Hofer Straße und den Kreisverkehr Heinrichsruh.

Schleiz. Die Ludwig-Jahn-Straße ab Goethe-Straße bis zur Oschitzer Straße in Schleiz wird vom 2. März bis 16. Oktober dieses Jahres voll gesperrt. Eine Umleitung für die Steubenstraße ist über die Oschitzer Straße ausgewiesen. Aufgrund der Baustelle wird die Bushaltestelle auf die andere Straßenseite verlegt. Erhöhte Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme ist geboten.

Tanna. Vom 20.07. bis 30.11.2020 wird der Bereich Bachgasse in Tanna voll gesperrt. Eine innerörtliche Umfahrung ist eingerichtet.

Triptis. Wegen Gerüstaufstellung und Dacharbeiten wird es in Triptis in der Angergasse, Höhe Nummer 10, vom 17. - 28. August eine Vollsperrung geben.

Unterkoskau. Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Straßensanierung vom 15.06.2020 bis 18.12.2020 voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert.

Wernburg. Die Schleizer Straße (L1102) wird zwischen den Hausnummern 41 und 69 wegen der Erneuerung von Kanal und Trinkwasserleitung vom 14.04.2020 bis 30.10.2020 voll gesperrt.

Ziegenrück. Zur halbseitigen Sperrung samt Ampelverkehr kommt es vom 29.07.2020 bis 31.07.2020 am Ortsausgang in Richtung Liebschütz. Ursache sind Hangsicherungsarbeiten.