"Aufzug statt Auszug" bei der GWG in Pößneck-Ost

Die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) will in diesem Jahr erstmals DDR-Wohnblocks aus ihrem Pößnecker Bestand mit Aufzügen ausstatten. Bislang – beziehungsweise 2019 – hatte man sich eine solche Nachrüstung lediglich am Mehrfamilienhaus Ernst-Schubert-Straße 8 in Triptis geleistet.

So werden die Eingänge 7, 9 und 11 der Anlage Julius-Fucik-Straße 1 bis 11 in Pößneck-Ost noch im ersten Halbjahr 2021 mit Fahrstühlen versehen. Die Aufzüge kommen an die vorhandenen Treppenhäuser, also an die Ostseite des Sechsgeschossers dran. Gebuddelt und gebaut wird "ab Februar", so GWG-Geschäftsführer Ingo Kruwinnus. "Die Einschränkungen und Belastungen für die Bewohner werden sich in Grenzen halten", schätzt er ein.

Investition von mehr als 900.000 Euro

In dem Komplex stehen etwa zehn Prozent der Wohnungen leer. Es handelt sich insbesondere um acht Wohnungen in den Eingängen 7, 9 und 11 und diese sollen ebenfalls bis Mitte des Jahres modernisiert beziehungsweise barrierefrei gestaltet werden, damit deren Vermarktungschancen steigen.

Ingo Kruwinnus zufolge, werden in die Julius-Fucik-Straße 7, 9 und 11 insgesamt „etwas mehr als 900.000 Euro“ investiert. Genau 420.000 Euro davon refinanziert die Wohnungsgesellschaft über Fördermittel, die ihr bereits vor zwei Jahren bewilligt worden seien.

Das GWG-eigene Programm namens "Aufzug statt Auszug" soll in den nächsten Jahren mit weiteren Projekten in den Hauptgeschäftsgebieten Pößneck und Triptis fortgesetzt werden. Vorrangige Ziele seien, den Komfort für die Mieter zu erhöhen und die Leerstandsquote weiter zu senken.

Balkone für die Karl-Marx-Straße 25 bis 31

In Pößneck-West stattet die GWG einen weiteren ihrer dortigen Wohnblocks mit Balkonen aus. Konkret ist die Anlage Karl-Marx-Straße 25 bis 31 dran. Die Freisitze kommen im Frühjahr an die südliche Seite des Objektes hin. In dem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 32 Wohnungen sollen zudem der Elektrostrang saniert und die Heizungsanlage modernisiert werden. Hier sollen insgesamt 650.000 Euro verbaut werden. Fördermittel gibt es keine.

GWG-Chef Ingo Kruwinnus betont, dass die Modernisierungen nicht zuletzt auf Wunsch oft langjährigen Mieter in den Häusern vorgenommen werden. Sowohl in der Julius-Fucik-Straße 7, 9 und 11 als auch in der Karl-Marx-Straße 25 bis 31 steigen die Mieten dann voraussichtlich ab 1. Januar 2022 um eine Modernisierungszulage.

Neue Stellflächen für die Fahrzeuge der Mieter

Etwa 85.000 Euro will die GWG in diesem Jahr in die Verbesserung ihrer Außenanlagen beziehungsweise in die Herstellung von Stellflächen für die Fahrzeuge ihrer Mieter investieren. Ein Schwerpunkt ist hier Pößneck-West, wo für die Objekte Karl-Marx-Straße 17 bis 21 und 25 bis 31 insgesamt 24 neue Parkplätze angelegt werden sollen. Für die Mieter in der Grünstraße 5 bis 7 in Pößneck-Süd sollen fünf GWG-eigene Parkplätze bereitgestellt werden.

Die Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH ist mit mehr als 2000 Wohnungen der größte institutionelle Vermieter im Saale-Orla-Kreis. Seit 2019 ist der kommunale Betrieb nennenswert auch außerhalb seines Stammgebietes in Saalfeld auf dem Wohnungsmarkt aktiv.