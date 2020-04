Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausbau der Straße des Friedens beginnt am 14. April

PDie Stadt Pößneck bereitet den Ausbau der Straße des Friedens zwischen den Kreuzungen Saalfelder Straße/Breite Straße und Steinweg/Poststraße vor. Baubeginn wird am 14. April sein. Das Bauende liegt im späten Herbst 2020, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Gestaltung soll sich an der hinteren Neustädter Straße orientieren. In der Mitte der Straßenfläche wird Asphaltbelag entstehen, beiderseits mit Längs-Parkplatzflächen. Die Gehsteige erhalten Natursteinbelag.

Alle Radien der beiden Kreuzungen werden barrierefrei. Neben der Stadt sind die Versorgungsträger beteiligt und erneuern die unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen. Die Bauarbeiten finden unter Vollsperrung statt. Einige Parkplätze entfallen – in der Saalfelder Straße, auf dem alten Stadtbadgelände und dem oberen Teil der Straße des Friedens zwischen Steinweg und Oberer Graben. Empfohlen werden kostenfreie Dauerparkplätze auf dem ehemaligen Streichgarngelände an der Raniser Straße. Die Wohn- und Geschäftshäuser im Baufeld sind während der Bauzeit nur fußläufig erreichbar, durch Fußgängerbrücken über Gräben oder über teils provisorische Schotterwege. Gemeinsam mit den Stadtwerken Jena-Pößneck wird am 20. April auch der grundhafte Kreuzungsausbau Ernst-Thälmann-Straße, Lohstraße, Mühlstraße in Angriff genommen. Ende 2020 sollen die Arbeiten beendet werden.

Während der Bauzeit kann der Kreuzungspunkt wegen Vollsperrung nicht befahren werden. Daher ist geplant die Ernst-Thälmann-Straße ab der Einmündung Brunnengasse für den Gegenverkehr zu öffnen. Die Parkplätze der Ernst-Thälmann-Straße können nicht genutzt werden. Kostenlose Dauerparkplätze gibt es auf dem Viehmarkt, auf dem Gelände ehemals Streichgarn an der Raniser Straße und auf der Alten Molkerei. Während der Bauzeit wird die Buslinie des ÖPNV im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße, Haltestellen Mühlstraße und Jüdewein/Kirche, ersatzlos gestrichen.