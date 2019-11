Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausschüsse tagen in Neustadt

In der kommenden Woche tagen in Neustadt an der Orla zwei Ausschüsse in öffentlicher Sitzung. Beide Versammlungen finden im Gewölberaum des Rathauses statt. Den Auftakt macht der Finanz- und Liegenschaftsausschuss am Dienstag, 12. November, um 18.30 Uhr. Hier stehen zum Beispiel Beschlüsse über einen Pachtvertrag mit dem Anglerverein Neustadt oder über Zuschüsse für die Volkssolidarität Pößneck auf der Tagesordnung. Am Donnerstag, 14. November, beginnt um 19 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales. Es geht unter anderem um Informationen und einen Austausch zur offenen Jugendarbeit in Neustadt mit Vertretern des Bildungswerks Blitz und des Landratsamtes, sowie um Zuschüsse für die Jugendarbeit in der Stadt.