Ausstellung im Lutherhaus: Literatur aus Deutschland und Neustadt

Das Lutherhaus in Neustadt an der Orla zeigt bis zum 31. August die Ausstellung „Was bleibet aber...Literatur im Land“..

Neustadt. Die Wanderausstellung m Neustädter Lutherhaus bietet Autoren aus dem Orlatal aber auch überregionale Schriftsteller.

„Was bleibet aber…Literatur im Land“ heißt es im Lutherhaus in Neustadt. Bis 31. August wird eine Wanderausstellung der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten gezeigt, die ans vielfältige literarische Erbe in Deutschland erinnern und die Bedeutung der Literatur für die Kulturgeschichte hervorheben soll. Inhaltliche Schwerpunkte der Schau liegen unter anderem auf den Themenfeldern Zensur, Bündnisse, Freiheit, Revolution, Aufklärung, Krieg, Flucht und Widerstand.

Neben einem überregionalen Teil, in dem Autoren wie Herrmann Hesse, Wolfgang Borchert, Friedrich Schiller und Christa Wolf Platz finden, bietet die Ausstellung einen für jedes Bundesland spezifischgestalteten Teil, in dem Literaturschaffende beleuchtet werden, die besondere Bedeutung für die jeweilige Region haben. Für Thüringen wurden etwa Johann Gottfried Herder, Johanna Schopenhauer oder Friedrich Nietzsche gewählt.

Um den Mehrwert nochmals zu erhöhen, hat das Neustädter Kulturamt die Schau erweitert und widmet sie mit drei Aufstellern und einer Vitrine Autoren, die für Neustadt eine besondere Bedeutung haben. Befasst wird sich mit Friedrich Wilhelm Theodor Börner, der 1788 in Knau als Sohn des Pfarrers geboren wurde, später in Ranis Diakonus war und sich besonders als Sagensammler im Orlagau hervorgetan hat. Ebenfalls im Fokus steht Harry Wünscher, geboren 1864, der in Neustadt als Archidiakon wirkte und ein umfassendes literarisches Werk schuf. Gewidmet wird sich außerdem dem 1902 geborenen Hugo Hartung, der Teile seiner Kindheit in Neustadt verbrachte und mit seinem verfilmten Roman „Ich denke oft an Piroschka“ internationale Berühmtheit erlangte.

Zur Ausstellung ist ein Katalog und Lesebuch erschienen, in dem die Gesamtschau der dargestellten Themen und Autoren ergänzt um Texte zeitgenössischer Schriftsteller zu sehen ist. Dieser ist ebenfalls im Rahmen der Ausstellung zu sehen und kann außerdem in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden.