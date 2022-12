Auszeichnungen für Eva Lämmer aus Pößneck und Wolfgang Lutz aus Langendembach

Lemnitz/Langendembach. CDU-Fraktion im Thüringer Landtag würdigt herausragenden und langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zweier Orlataler.

Auf Vorschlag des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Herrgott erhielten Eva Lämmer aus Lemnitz und Wolfgang Lutz aus Langendembach die Ehrenamtsauszeichnung der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. „Frau Dr. Lämmer und Herr Lutz haben sich in ganz besonderer Weise für die Gesellschaft verdient gemacht“, heißt es einer Mitteilung.

Ehrenamtliche Prüfer steht oftmals im Schatten der Aufmerksamkeit

Eva Lämmer ist seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich als Prüferin in der Berufsbildung aktiv. Sie ist Mitglied in verschiedenen Fachausschüssen, zum Beispiel seit 2008 im Prüfungsausschuss für Industriemeister Kunststoff und Kautschuk bei der Industrie- und Handelskammer für Ostthüringen zu Gera. Ebenso lange ist sie Prüferin für den Beruf Maschinen- und Anlagenführer Metall- und Kunststofftechnik. „Frau Dr. Lämmer übt ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit im berufsbildenden Bereich mit großer Leidenschaft aus und übernimmt damit eine große soziale Verantwortung“, so Herrgott. „Sie ist fachlich eine Expertin in ihrer beruflichen Domäne, darüber hinaus bringt sie hohe persönliche, soziale und methodische Kompetenzen mit. Ihr Engagement trägt dazu bei, dass die Qualität in der Berufsausbildung gesichert wird. Ehrenamtliche Prüfer sind das Rückgrat der beruflichen Bildung, die oftmals im Schatten der Aufmerksamkeit stehen.“ Ohne Ehrenamtliche wie Lämmer wäre eine leistungsfähige berufliche Bildung nicht denkbar.

Historische Schaudruckerei im Pößnecker Bilkenkeller

Wolfgang Lutz hat zusammen mit dem von ihm gegründeten Druckindustrie-Freundeskreis die Anfang September 2021 eröffnete Historische Schaudruckerei im Pößnecker Bilkenkeller aufgebaut. Neben der Darstellung funktionstüchtiger Setzer-Arbeitsplätze werden in der musealen Dauerausstellung alle für den Buchdruck nötigen Arbeitsschritte beschrieben, erklärt und gezeigt. Die Gelegenheit, sich selbst an den Geräten auszuprobieren, stellt dabei einen wichtigen Aspekt für die Besucher dar. Entwickelt wurden auch museumspädagogische Angebote für Fünft- bis Siebtklässler. „Herr Lutz trug maßgeblich dazu bei, dass die Stadt Pößneck und die gesamte Region nun durch das einmalige historische Kulturgut bereichert werden. Mit seinem ehrenamtlichen Engagement hat er einen herausragenden Beitrag für das kulturelle Leben der Stadt Pößneck geleistet. Er hat sich in ganz besonderer Weise für ein Stück Geschichte der Stadt verdient gemacht“, so Herrgott.