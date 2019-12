Auto überschlägt sich bei Wernburg

Der Fahrer eines Mercedes hat am Dienstagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ludwigshof und Wernburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Vor Ort hieß es, der Wagen sei in Richtung Wernburg unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen. Durch das Gefälle habe das Fahrzeug das Gleichgewicht verloren und sich überschlagen. Wie die Polizei am Unfallort mitteilte, sei kein weiteres Auto beteiligt gewesen. Bislang sei unklar, warum das Fahrzeug von der Straße abkam.

Der Fahrer war zum Zeitpunkt der Rettung ansprechbar und wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt, sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck, Stadtbrandmeister Markus Meier. Die Alarmierung erfolgte um 13.57 Uhr. Die Pößnecker Wehr unterstützte mit vier Fahrzeugen die Wernburger Feuerwehr.