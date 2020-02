Autobahn A9: Leerer Tank stoppt Lkw-Unfallflucht

Ein 29-jähriger Berufskraftfahrer richtete auf der Autobahn A 9 erst höheren Schaden an, dann fuhr er auf gut Glück einfach davon. Weit kam er aber nicht – und dieser Tage stand er wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck.

Der 29-Jährige war am Abend des 2. Mai 2019 als Mitarbeiter einer brandenburgischen Spedition gen Süden unterwegs, als er in Schwarzbacher Gemarkung von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanken stieß und acht Felder am Stück verbog. Als der Mann sein Fahrzeug wieder im Griff hatte, fuhr er einfach weiter, wohl auch am Parkplatz Rodaborn vorbei, bis sich kein Rad mehr drehte.

Denn er hatte sich bei der Kollision den Tank aufgerissen und in Höhe Triptis war dieser schlicht leer, außerdem den Reifen vorn rechts aufgeschlitzt, und dieser war nun endgültig platt. Den damaligen autobahnpolizeilichen Schätzungen zufolge sei am Eigentum Dritter ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro angerichtet worden.

Im Gerichtssaal versuchte sich der junge Mann nach einigem Hin und Her mit dem Stress in der Situation und seiner Unerfahrenheit herauszureden. Wieso er unmittelbar nach dem Unfall Zeit für ein Telefonat mit seinem Chef hatte, aber nicht selbst die Polizei verständigte, warum er mit dem ramponierten Lkw nicht wenigstens auf dem nächstgelegenen Rastplatz anhielt – solche Fragen blieben offen.

Einspruch gegen Strafbefehl lohnt sich in diesem Fall

Auf alle Fälle kassierte der 29-Jährige noch im vergangenen Jahr einen Strafbefehl über 2800 Euro (70 Tagessätze) plus neun Monate Fahrverbot wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das empfand der offenbar schlecht bezahlte polnische Berufskraftfahrer als zu hart, so dass er Einspruch einlegte und Rechtsanwälte beschäftigte, und es lohnte sich für ihn. Denn Richter Dieter Marufke verurteilte den jungen Mann nun wegen seines niedrigen Einkommens zu einer auf 1400 Euro (70 Tagessätze) halbierten Geldstrafe und das Fahrverbot gilt nur noch sechs Monate.

Das Urteil ist rechtskräftig. Noch im Gerichtssaal gab der 29-Jährige seinen Führerschein ab. Dieser wird nun von der Staatsanwaltschaft Gera mit einem Aufkleber über die Dauer des Fahrverbotes versehen und dem Mann dann wunsch- und gesetzesgemäß wieder ausgehändigt. So wird er seinem Beruf bis zum 24. August überall auf der Welt, nur nicht auf deutschen Straßen nachgehen können.