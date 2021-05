Autofahrerin wird bei Unfall bei Triptis schwer verletzt

Mittelpöllnitz/Porstendorf. Eine junge Frau ist mit ihrem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen. Sie wurde schwer verletzt, ihr Beifahrer leicht.

Bei einem Unfall am Dienstag sind im Saale-Orla-Kreis zwei Menschen verletzt worden, eine Frau wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr in den Mittagsstunden eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf der B2 von Porstendorf in Richtung Triptis. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie ins Schleudern, anschließend von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 29-jährige Beifahrer konnte leicht verletzt das Fahrzeug verlassen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Für circa zwei Stunden kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.