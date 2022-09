Autos stoßen auf Bundesstraße frontal zusammen - Fahrer erliegen ihren Verletzungen

B281/Vogelschutz. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B281 sind beide Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 65-Jähriger war in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Am Freitag ist es kurz vor 15 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall auf der B281 gekommen, der zwei Menschen das Leben kostete.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 65-Jähriger mit seinem Fiat auf der Bundesstraße aus Pößneck kommend in Richtung Saalfeld unterwegs. Rund 500 Meter vor dem Bahnübergang Vogelschutz geriet der Fahrer dann aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 72-jährige Opel-Fahrer im Gegenverkehr konnte nicht mehr ausweichen. Beide Männer erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Unfallort war für rund 2,5 Stunden komplett gesperrt. Neben mehreren Polizeikräften waren auch Gutachter zur Untersuchung des Unfalls im Einsatz, die Fahrzeuge wurden schlussendlich beschlagnahmt. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Fahrweise des Fiat Panda-Fahrers machen können. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

