B 281: Viel Geduld in der Blechlawine bewiesen

Dieser Tage ist immer wieder viel Geduld auf der Bundesstraße 281 im Bereich der Teure angesagt. Denn am Montag starteten die vier Wochen andauernden Bauarbeiten für eine „Erneuerung der Asphaltverschleißschichten, um Schäden am Straßenunterbau zu verhindern“, wie es Sachbereichsleiter Thomas Plötner vom zuständigen Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Ost, ausdrückte. Am etwa 1,6 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Abzweigen Harrasmühle in Lausnitz und Krobitz in Kolba entstanden, besonders zu den Stoßzeiten, am Dienstag und Mittwoch kilometerlange Staus mit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten.

Der Asphalt wird an beiden Tagen abgefräst. Erst die eine Fahrbahn, dann die andere. Eine Bauampel regelt den Verkehr. Unsere Zeitung probierte es aus und sprach mit den mehr oder weniger geduldigen Mitwartenden in der Blechlawine. Es ist Mittwochfrüh, 7.20 Uhr, die Sonne gerade aufgegangen. Auf Höhe des Neunhofener Unternehmens Umtech kommt der Verkehr in Richtung Pößneck zum Erliegen. Von weitem sind die roten Bremslichter zu sehen. Motoren werden ausgestellt. Die langgezogene Rechtskurve zur Teure hinab geht nichts mehr. Schulbusse, Lkw und Autos so weit das Auge blickt. Christin Mayer pendelt berufsbedingt täglich mit ihrem Fahrzeug von ihrem Wohnort Neustadt nach Pößneck. „Es geht mir schon auf den Keks“, sagt sie. „Es ist Herbst, und die Baustellen auf der Strecke sind da. Vor einem Jahr wurde doch hier erst gebaut.“ Da sei jede Menge Geduld gefragt. Sie habe eine halbe Stunde zusätzlich eingeplant, „das muss reichen“. Wendemanöver über die durchgezogene Doppellinie Die Uhr tickt weiter. Im Rückspiegel ist zu erkennen, wie wer wendet, die durchgezogene Doppellinie überfährt und zurück in Richtung Neustadt fährt. Er sucht sich sicherlich eine der parallelen Routen. Vielleicht über Kospoda, Weira, Quaschwitz und Neunhofen. Oder er benutzt unerlaubterweise landwirtschaftliche Wege, wie eine OTZ-Leserin kürzlich beobachtete. Es ist 7.30 Uhr. Der Tross setzt sich wieder in Bewegung. Es ist Grün, die Ampel allerdings längst noch nicht Endlich ist es grün! Foto: Marcus Cislak zu sehen. Der Gegenverkehr muss warten. Ein paar hundert Meter geht’s weiter. Auf der Höhe der Auffahrt am Abzweig Lausnitz/Neunhofen ist wieder Schluss. Immer mehr Fahrzeuge reihen sich ein, bis zum Horizont reichen sie. Wie eine lange Perlenkette aus Autos, Bussen, Lkw. Verschiedene Kennzeichen aus nah und fern kann man erblicken: Würzburg, Saale-Orla-Kreis, Gera und viele mehr. Auffahrende Autos versuchen sich einzufädeln, nichts bewegt sich mehr. Der Gegenverkehr donnert unterdessen munter vorbei. Stärker motorisierte Fahrzeuge überholen die Laster in Richtung Neustadt, das eigene Auto wackelt ob des Sogs. Es ist 7.40 Uhr. Wieder rückt die Schlange ein wenig vorwärts und stoppt am Abzweig Harrasmühle. Eine sanfte Rechtskurve liegt auf der Strecke. Die Bauampel ist noch immer nicht in Sicht. Kathrin Bloß aus Gera will nach Saalfeld, wie sonst auch. Der Arbeit wegen. Sie tippt gerade auf ihrem Smartphone herum. „Ich lese viel, kann auch dienstliche Telefonate führen. ich habe meine Beschäftigung“, sagt sie entspannt hinterm Steuer. Dafür sei ja gerade genügend Zeit. „Ich bin geduldig, habe mich auf die Warterei eingestellt.“ Für die sonst 50-minütige Strecke habe sie 75 Minuten eingeplant. Sie habe viel Respekt vor den Arbeitern auf der Baustelle, „ich kann wenigstens im Warmen sitzen“, so Kathrin Bloß. Eine Maschine fräst die Oberfläche ab. Foto: Marcus Cislak Es ist 7.50 Uhr. Dann rückt die Schlange endlich weiter. Und die Ampel können die Wartenden endlich passieren. Eine Maschine fräst die Oberfläche ab. Lastkraftwagen transportieren das Material ab. Auf der anderen Seite ist die Blechlawine deutlich kürzer. Viele schaffen es um die Zeit mit einer Grünphase. Sebastian Weißer fährt von Neustadt nach Pößneck, vertreibt sich mit einer Zigarette und Handy die Zeit. Er ist etwas genervt, „weil’s früh geht, aber abends bis zu 30 Minuten dauert“, sagt er. Am Donnerstagmorgen zur selben Zeit ist es deutlich entspannter, die Asphaltdecke ist abgetragen, beidseitiger Verkehr kurzzeitig möglich. Doch die nächste Geduldsprobe kommt so sicher wie das Amen in der Kirche: Am Nachmittag war wieder Warten angesagt. Und: Der November hat noch ein paar Tage. Nicht zu vergessen das Wochenende vom 20. bis 22. November, an dem die B 281 in diesem Bereich vollgesperrt ist. Anfang Dezember ist es hoffentlich überstanden.