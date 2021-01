Baby-Begrüßungsgeld in Triptis 21 Mal ausgezahlt

20 junge Familien konnten sich im Jahr 2020 über die Auszahlung des neu eingeführten Baby-Begrüßungsgeldes in Triptis freuen. „Weil es einmal Zwillinge gab, haben wir die 200 Euro pro Kind also insgesamt 21 Mal ausgezahlt“, erläutert Kulturamtsleiter Jan Wißgott, der die Aktion koordiniert.

Ursprünglich sei es so gedacht gewesen, dass jedes halbe Jahr die Familien zu einer Übergabe in den Rathaussaal eingeladen werden. Ende Juli hatte diese Veranstaltung stattfinden können, im Dezember musste sie dann coronabedingt ausfallen und das Geld wurde den Familien, die zuvor einen Antrag gestellt hatten, überwiesen. „Das war schade, denn gern wollen wir eine solche Gelegenheit natürlich auch nutzen und mit den Familien ins Gespräch kommen“, sagt Jan Wißgott. Er hofft, dass das in diesem Jahr wieder möglich sein wird.

Die jungen Eltern sollen sich in Triptis willkommen geheißen und gehört fühlen. Ein persönliches Gespräch sei immer die beste Möglichkeit zu erfahren, welche Bedürfnisse es gibt. „Wir arbeiten ja insgesamt daran, eine gute Infrastruktur für Familien zu schaffen – indem wir beispielsweise nach und nach die Spielplätze sanieren“, erläutert der Kulturamtsleiter. Das Baby-Begrüßungsgeld sei da ein weiterer Baustein. Aus gutem Grund habe sich der Stadtrat Anfang 2020 geschlossen für den Vorschlag des SPD-Stadtrates Peter Zacharias ausgesprochen.

Auch in diesem Jahr wird die Auszahlung also fortgeführt. Solange es die Haushaltslage zulasse, werde man an dem Beschluss festhalten, so Jan Wißgott. Mit der Anmeldung ihres Neugeborenen in Triptis erhalten die Eltern das einseitige Formular für die Beantragung. Voraussetzung ist, dass das Baby bei einem Elternteil mit Hauptwohnsitz in Triptis angemeldet wird. „Wir wissen, dass 200 Euro nicht die Welt sind, aber wir hoffen, dass wir damit eine Freude machen können“, betont der Verantwortliche.