Baby-Neujahrsempfang in Neustadt muss ausfallen

Die Geburt eines Kindes ist ein wundervoller Anlass für Glückwünsche und einen Willkommensgruß. Im vergangenen Jahr überbrachte Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) diese erstmals persönlich und hatte die jüngsten Neustädter zu einem Baby-Neujahrsempfang in den Augustinersaal eingeladen, um einander kennenzulernen. Die Kleinen kamen natürlich in Begleitung von Eltern, Großeltern und Geschwistern. Bei dem Beisammensein wurde der Austausch untereinander ermöglicht. Abgerundet wurde die Zusammenkunft mit einem Programm sowie einem Brunch-Buffet, außerdem gab es für die Eltern jedes Neugeborenen eine kleine Geschenktüte mit Informationsmaterial, Gutscheinen, einem Kinderbuch und einer kleinen Skulptur der in Neustadt bekannten Kröte auf dem Brotlaib.

Die erste Auflage des neuen Formats, das in den kommenden Jahren zu einer schönen Tradition werden soll, konnte sich über eine gute Resonanz freuen. Etwa 120 Personen unterschiedlichsten Alters waren 2020 der Einladung gefolgt. Gerne hätte die Stadt auch in diesem Jahr die neuen Erdenbürger in diesem Rahmen in Neustadts Mitte begrüßt. Die Veranstaltung muss allerdings coronabedingt ausfallen. „Wir können den Baby-Neujahrsempfang in dieser Form nicht machen“, bedauert Stadtoberhaupt Ralf Weiße. Darüber würden die Eltern der Neugeborenen auch in diesen Tagen in einem Schreiben informiert. „Es gibt allerdings schon Pläne, das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Sollte es die allgemeine Situation zulassen, würden wir gerne im am 20. September zum Weltkindertag zu einer Veranstaltung einladen“, so der Bürgermeister.