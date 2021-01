Bahnübergang in Pößneck beschädigt: Polizei ruft Autofahrer zu erhöhter Vorsicht auf

Montagmorgen kam es am Bahnübergang in der Jenaer Straße / Höhe Anwesen Nr. 13 in Pößneck zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden u. a. die dortigen Bahnanlagen, also die Schranke und das Andreaskreuz beschädigt.

Die vollständige Reparatur wird vermutlich erst am Mittwoch abgeschlossen sein. Bis dahin fahren die Züge in dem Bereich auf Sicht und geben ein akustisches Signal ("Hupen") ab, teilte die Polizei mit. Momentan erreichen die Polizei Mitteilungen, dass vermehrt Verkehrsteilnehmer ungebremst bzw. unachtsam den Bahnübergang überqueren. Die Polizei weist daher nochmals eindringlich darauf hin, in dem Bereich bzw. beim Passieren dieses Bahnüberganges äußerst vorsichtig und vorausschauend zu fahren: Der Bahnverkehr ist hier vorfahrtsberechtigt.