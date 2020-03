Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten am Oppurger Schulgebäude gehen weiter

An der Oppurger Regelschule ist seit ein paar Tagen ein buntbespanntes Gerüst zu entdecken. Die Vermutung liegt nahe, dass in und an dem Gebäude wieder bauliche Aktivitäten zu beobachten sind. Denn seit mehr als vier Monaten war vor Ort kaum Sichtbares passiert. Der Fachdienst Zentrales Liegenschaftsmanagement im Landratsamt Schleiz bestätigt: „Aktuell ist eine Firma auf der Baustelle tätig. Diese führt Baumeisterarbeiten, wie Maurerarbeiten und ähnliches im Kellergeschoss durch und stellt verbleibende Demontagearbeiten fertig.“ Die Sprecherin fügte an: „Die Fenster im Objekt wurden seitens der Firma aufgemessen und entsprechend bestellt.“

Der Fachdienst informierte weiter, dass sich derzeit die Elektroarbeiten in der Vergabe befinden. Zudem werden aktuell noch einige Gewerke noch bis zum 31. dieses Monats ausgeschrieben. Firmen können sich für die Arbeiten im Bereich des Aufzugs, Maler-, Trockenbau-, Metallbau- und Stahlbauarbeiten also noch bewerben. Auf Nachfrage teilte die Sprecherin weiter mit, dass es aktuell noch keine Verzögerungen auf der Baustelle in Bezug auf die Corona-Krise gebe. Die Regelschüler sollen, laut Plan, ab dem 1. Halbjahr 2021/22 wieder im Gebäude lernen können. Im Sommer vergangnen Jahres zogen die Mitarbeiter und die Lernenden in den Gebäudekomplexe in der Pößnecker Wohlfarthstraße.