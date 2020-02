Der Schacht für den Kanal in der Gabelsbergerstraße.

Bauarbeiten in Pößnecker Gabelsbergerstraße schreiten voran

In der Gabelsbergerstraße in Pößneck, zwischen Körnerstraße und Straße des Friedens, wird unter Vollsperrung derzeit kräftig die Baggerschaufel geschwungen. Die Strabagmitarbeiter schachten im Auftrag des Zweckverbands Wasser und Abwasser Orla die Straße auf. „Wir errichten einen neuen Mischwasserkanal, bei dem Regen- und Schmutzwasser zum Verteiler geführt wird“, erklärt Jens Kösterke von der Strabag.

Der vorherige Betonkanal sei marode gewesen. In etwa 2,70 Meter Tiefe wird der neue verlegt. Mit dem Zechstein habe man im Untergrund wenig Probleme gehabt. Auf etwa 15 Metern Länge habe man sich mit einem Bohrmeisel in den Fels gearbeitet. Drei Straßeneinläufe und zwei neue Hausanschlüsse sind zudem noch im Plan.

Die Maßnahmen sind Anfang Februar gestartet und dauern voraussichtlich bis Ende des Monats an. „Dann wird noch eine neue Deckschicht aufgetragen“, blickt er in die Zukunft, so dass bald die gesperrte Straße wieder für den Verkehr freigegeben sein wird.