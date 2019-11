Einer von zwischen 700 und 800 Setzlingen, die an diesem Samstag von Freiwilligen im Pößnecker Stadtwald gepflanzt worden sind.

Pößneck. Etwa 50 Freiwillige pflanzten am Samstag im Stadtwald Setzlinge für einen zukünftigen Mischwald

Umwelt Baumpflanzaktion in Pößneck erfährt großen Zuspruch

Es sei nicht nur eine absolut gelungene Aktion, sondern auch aufregend gewesen, berichtete am Samstagvormittag Tina Zeiss, Revierförsterin von Pößneck. „Schließlich war es für viele das erste Mal im Forst – mit Spaten und Pflanzhacke.“ Insgesamt rund 50 Freiwillige haben an diesem Tag bei der öffentlichen Baumpflanzaktion im Pößnecker Stadtwald mitgemacht und zwischen 700 und 800 Setzlinge in den Waldboden gepflanzt. „Wir waren äußerst positiv überrascht über den großen Zuspruch“, sagte Lutz Wagner, Pößnecker Stadtgrünverantwortlicher. Neben Pößneckern fanden sich auch Aktive aus Langenorla, Uhlstädt oder gar Blankenberg.