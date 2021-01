Beliebtester Ferienhof Thüringens 2020 kämpft weiter

Im Forsthaus Knau will man bald wieder Gäste empfangen

Neustadt-Knau. Die Nutzer des Online-Reiseportals Landreise.de bestimmten den Kneipp-Ferienhofs Alte Försterei Knau zum beliebtesten Ferienziel Thüringens 2020. Vor genau einem Jahr bekam die Familie Bachmann, Betreiber des Hofs, die Auszeichnung. Die Freude war freilich groß, die Nachfrage an Gästen bekam einen Schub. „Wir hätten jeden Baum vermieten können“, sagt Frank Bachmann – und dann kam die Corona-Krise. „Es kamen viele Absagen oder Verschiebungen. Wir mussten zum Beispiel Rückzahlungen tätigen. Das war ein großer Aufwand“, erzählt er.

Nach einem kurzen Knick, verlief der anschließende Sommer aus seiner Sicht sehr gut. Er spricht von einer guten Auslastung bis in den Oktober hinein. Das habe vieles ausgleichen können. „Die Leute waren froh, wieder Urlaub machen zu dürfen“, sagt er und ergänzt: „Das hat den Gästen und uns gut getan.“ Durch die Unsicherheiten sei es oft zu kurzfristigen Buchungen gekommen, ein Trend der sich 2020 noch verstärkt habe. Man könne aber in Anbetracht der Situation nicht meckern, zieht er möglichst viel Positives aus dem vergangenen Jahr heraus.

Die Ruhe liebenden Besucher freuten sich schließlich auf die winterliche Pracht im Plothener Teichgebiet, welche überraschenderweise in dieser Saison üppiger als die Jahre zuvor ausfällt. Doch im November war wieder Schluss. „Berufsbedingte Übernachtungen gehen, das hilft uns ein wenig die laufenden Kosten zu decken“, sagt Frank Bachmann.

Während er die Finanzhilfen im März in Anspruch nehmen konnte, kommen die aktuellen für ihn wohl nicht in Frage. Aufwand und Nutzen stünden dieses Mal in keinem Verhältnis zueinander. „Ein schwieriges Thema“, kommentiert er.

Mit beginnendem Jahr gehen normalerweise die Buchungen für die Feriensaison ein, aber die Bereitschaft Urlaub zu planen, halte sich momentan arg in Grenzen. „Wir hoffen zu Ostern die ersten Gäste empfangen zu können“, sagt Kneipp-Experte Bachmann. Aber der Virus werde bleiben, meint er. Und argumentiert, wenn man seinen Körper und Geist durch gezielte Übungen abhärtet, sei schon jede Menge erreicht, wenn einen Krankheiten treffen.