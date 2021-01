Belletristik steht hoch im Kurs

Pößneck/Neustadt Was in Zeiten von Corona in Buchhandel und Bibliothek gefragt ist

In Krisenzeiten ist die Nachfrage nach guter Lektüre hoch. Bücher können Halt geben, das Wissen erweitern oder unterhalten einfach. Ein Trend bestimmter Themen, etwa zu Gesundheit oder Ernährung, ist allerdings im Orlatal nicht auszumachen. „Wir haben bei den Bestellungen von Büchern alles dabei“, sagt Katrin Gottstein von der Buchhandlung Arthur Müller in Pößneck. Kinderbücher, Belletristik, Sach- und Fachbücher würden gleichermaßen gekauft. „Aber wir haben insgesamt nicht so viele Bestellungen. Das, was bei uns eingeht, ist kein Vergleich zum normalen Verkauf“, so Katrin Gottstein weiter.

In den Stadtbibliotheken von Pößneck und Neustadt wird ein Mix an Büchern ausgeliehen. „Einen Schwerpunkt kann ich nicht ausmachen. Fachbücher sind nicht so gefragt. Vorbestellt wird vor allem Belletristik, alles, was so auf den Bestsellerlisten zu finden ist“, berichtet Kerstin Gutsche, stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek Bilke in Pößneck. Ähnlich verhält es sich in der Stadtbibliothek Neustadt. Auch hier bestehe vornehmlich Interesse an Belletristik. „Bei der Nachfrage hat sich eigentlich nicht viel geändert. Was nach wie vor gut geht, sind Krimis, Thriller und historische Romane“, sagt Leiterin Astrid Götze.