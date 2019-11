Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benefiz-Adventsliedersingen in Dobian

Unter dem Motto „Macht hoch die Tür“ findet am ersten Advent, 1. Dezember, in Dobian ein Benefiz-Adventsliedersingen statt. Die Einnahmen sollen für die Restaurierung der Kirchentür Verwendung finden, die dringend saniert werden muss. Der Auftakt ist um 16 Uhr in der Kirche. „Die Kirchgemeinde Dobian lädt ein zu einem Adventsliedersingen nach Wunsch“, teilt dazu Regionalkantor Cornelius Hofmann mit. Er bringt aus diesem Anlass zudem die Variationen über „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ von Wolfgang Amadeus Mozart an der Orgel zu Gehör. „Da die Dobianer Kirche über keinen Stromanschluss verfügt, sorgen zahlreiche Kerzen für adventliche Stimmung.“ Der Eintritt ist frei.

Vor Ort besteht die Möglichkeit, eine Spende abzugeben.