Benefizkonzert für Nimritzerin Karina Storms

Nimritz. Unter der Schirmherrschaft des Feuerwehrvereins sollen am Freitag Spenden gesammelt werden. Die Geschichte dahinter:

Um der vom Schicksal hart getroffenen Karina Storms aus Nimritz finanziell unter die Arme zu greifen, veranstalten Freiwillige unter der Schirmherrschaft des ortsansässigen Feuerwehrvereins ein Benefizkonzert. An diesem Freitag, 30. September, ab 20 Uhr wird Alexander Post mit seiner Band Saitensprung auf dem Festplatz der Gemeinde spielen. Der Eintritt ist frei. Eine Spendenbox wird zu finden sein, eine Versteigerung von Elektrogeräten und eine üppige Verpflegung sollen die Gäste dazu animieren, den barrierefreien Umbau der Wohnung von Karina Storms und den Zugang zum Haus finanziell zu unterstützen. Darüber in formierte der Nimritzer Feuerwehrvereinschef Enrico Koch. Er ergänzt: „Alle Einnahmen des Abends werden an Karina gespendet.“

Eine breite Basis an Unterstützern ist gewiss. Denn zahlreiche Unternehmen aus der Region, auch der Döbritzer Feuerwehrverein, die Gemeinde Nimritz und die Schlossbesitzer beteiligen sich an der Aktion.

„Die Idee zum Benefizkonzert hatte Dachdeckermeister Frank Wegener Anfang September. Er sprach mit Karinas Mutter, dem Bürgermeister und schon kam alles ins Rollen“, erzählt der Musiker Alexander Post. Denn zu dem Zeitpunkt startete die Tochter der 49-jährigen Nimritzerin eine Online-Spendenaktion (unsere Zeitung berichtete). An diesem Dienstag wurden bereits 21.300 Euro gespendet.

Die Mutter zweier Kinder erholt sich derzeit in einer Reha-Klinik in Bad Klosterlausnitz. Ihre beiden Unterschenkel wurden amputiert und sie versucht momentan ihre Mobilität zurückzugewinnen. Damit sie sp bald wie möglich wieder ein selbstbestimmtes Leben im Kreis ihrer Familie, Bekannten und Arbeitskollegen der Heinerle-Berggold Schokoladen-Manufaktur ausüben zu können.

Karina Storms Leben hing über acht Wochen, seit einem unerwarteten Vorfall an Pfingsten, am seidenen Faden. Ihre 23-jährige Tochter Marisa initiierte vor drei Wochen eine Crowdfunding-Sammlung, um einen barrierearmen Umbau – darunter ein Treppenlift, Anpassungen in Bad und Küche – finanzieren zu können. Das Etappenziel lautet 35.000 Euro.

Die Crowdfunding-Seite „Karina möchte zurück in ihr Zuhause!“ erreicht man unter dem Shortlink https://rb.gy/pp8u7s. Man kann auch direkt spenden auf das Konto DE52 1203 0000 1083 4794 00. Der Eintritt zur Veranstaltung am Freitag, 30. September ist frei. Los geht’s 18 Uhr. Das Konzert beginnt 20 Uhr.