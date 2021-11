Bescherung aus dem Orlatal für Bedürftige in Rumänien

Pößneck/Neustadt. Kolpingsfamilie Pößneck beteiligt sich seit fast dreißig Jahren an der Weihnachtspäckchen-Hilfsaktion des Kolpingwerkes Erfurt.

Seit fast dreißig Jahren wirkt die Kolpingsfamilie Pößneck an der Weihnachtspäckchen-Hilfsaktion des Kolpingwerkes Erfurt zu Gunsten von Bedürftigen in Rumänien mit. Im vergangenen Jahr ließ man die Sammlung erstmals beziehungsweise wegen Corona aus. In diesem Jahr nahm man neuen Anlauf – mit einem „schönen Erfolg“, wie Andreas Blümel, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Pößneck, mitteilt.

„Neben 61 Päckchen, welche allein in Pößneck und Neustadt gesammelt wurden, kamen auch 580 Euro an Geldspenden zusammen“, so Blümel. Die Weihnachtsüberraschungen werden entsprechend vielen Familien sicher eine Freude machen. Das Geld wird teils zur Deckung der Transportkosten, teils zur Unterstützung von Aktivitäten der Kolpingsfamilien in Rumänien eingesetzt. So wird der eine oder andere Euro aus dem Orlatal einer Suppenküche im westrumänischen Temeswar (rumänisch: Timisoara) zur Verfügung gestellt.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Viele Familien in Rumänien leben gerade im ländlichen Raum noch in sehr einfachen Verhältnissen und die Weihnachtspakete waren immer ein Lichtblick und eine Freude für die Familien“, so Blümel. „Viele von uns kennen auch noch die Zeit der Westpakete, welche gerade zu Weihnachten von den Kinderaugen sehnsüchtig angesehen und dann feierlich ausgepackt wurden.“

Grundschüler aus Pößneck und Neustadt besonders fleißig

Thüringenweit seien zuletzt immer knapp 2000 Päckchen zusammengekommen, mal mehr, mal weniger. Die diesjährige Bescherung sei bereits in Rumänien angekommen. Die Verteilung in westrumänischen Landkreisen erfolgt im Advent durch die örtlichen Kolping-Strukturen.

„Ein herzliches Dankeschön allen Spendern und Helfern!“, sagt Blümel. „Besonders möchte sich die Kolpingsfamilie in diesem Jahr bei den Schülern der Grundschulen in Pößneck und Neustadt bedanken, welche liebevoll Schülerpäckchen gepackt haben. Dafür haben sie sich viele Bienchen verdient.“

Die Kolpingsfamilie Pößneck zählt 24 Mitglieder. Mit Wurzeln im Jahr 1923 wirkt der selbstständige Verein seit 1958 ununterbrochen unter dem Dach der katholischen Kirchgemeinde. In der Öffentlichkeit sind vor allem das Johannisfeuer in der Griebse und die Weihnachtspäckchen-Hilfsaktion bekannt.