Pößneck. Unabhängig voneinander stürzten in Pößneck zwei alkoholisierte Radfahrer, als sie jeweils einen Polizei-Streifenwagen gegenüberstanden.

Betrunkene Radfahrer stürzen in Pößneck beim Erblicken der Polizei

So soll zunächst ein 52-Jähriger in Pößneck Im Lutschgen auf seinem Rad einen Streifenwagen der Polizei erblickt haben und daraufhin samt Fahrrad umgefallen. Wie sich herausstellte hatte er zuvor Alkohol getrunken. 1,67 Promille zeigte das Atemmessgerät an.

Knapp eine Stunde später stürzte ein 29 Jahre alter Radfahrer Am Markt vor den Augen einer Streifenwagen-Besatzung. Der Mann erbrachte es beim Atemalkoholtest auf 2,21 Promille.

Beide Männer blieben bei ihren Stürzen unverletzt. Sie mussten die Polizei jeweils zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Pößneck begleiten und bekamen zudem entsprechende Strafanzeigen.