Blühende Kulturen

Marcus Cislak über ein sehr kreatives Wochenende.

Selten erlebte ich ein Wochenende mit einem so extrem bunten Handwerksprogramm. Die Schleizer Künstlerin Ekaterina Peitz begann den farbenfrohen Reigen am Samstagmorgen. Mit ihrer herzlich-unaufgeregten Art begeisterte sie die Gäste, die durch ihre Werkstatt stöbern durften. Sie erzählte aus Vergangenem und Zukünftigem, von ihrer Leidenschaft und vom Land ihrer Geburt. Aber auch von Weiterentwicklungen und den unergründlichen Wegen der Liebe.

Vom Handwerk der Filmproduktion, des Kinovorführens und Technik, der rasanten Entwicklungen einer unsagbar turbulenten Zeit der 20er berichtete detailreich der Pößnecker Heimatforscher Karl Ernst am Samstagnachmittag in der Stadtbibliothek. Und ja – viele Leser haben es vielleicht schon mitbekommen, ich liebe das Kino – es wird vielleicht das einzige Zeugnis dieser großen Rechercheleistungen bleiben.

Ich konnte wenig davon schriftlich dokumentieren und hoffe aber, Karl Ernst wird alle seine Gedanken für die Nachwelt schriftlich festhalten – als Buch oder Broschüre. Lieber Karl, ich helfe gern!

Den Abschluss bildete der Sonntagmorgen mit dem Bad Lobensteiner Kunsthandwerkermarkt. So viele Künstler und Kreative aus der Region und zahlreiche daran interessierte Gäste auf einen Haufen hatte man an diesem handwerklichen Wochenende nicht gesehen. So beschwingt starte ich gern in die Woche – und Sie hoffentlich auch!