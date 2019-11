Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Böhmische Weihnacht mit der Jindrich Staidel Combo

Die böhmische Jindrich Staidel Combo freut sich, am Samstag, 23. November, um 20 Uhr wieder in der Pinsenberghalle Krölpa gastieren zu dürfen. Die Gruppe kommt mit ihrem Programm „Advent, Zeit rennt“.

„Weihnachten und Jazzpolka gehören zusammen wie in Dresden der Christ zum Stollen“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. „Die Jindrich Staidel Combo mit Manitschka Krausonowa, Jiri Semtex und Staidels Adjutanten Pro Haska, der wie immer ein- und leitende Worte sprechen wird und den Menschen erklärt, wie Schwipp über Tage abgebaut werden kann, präsentiert einzigartige Klänge der Jazzpolka aus Staidels langem Schaffen, bei denen wie immer gilt: Eine stille Nacht sieht anders aus.“

Karten gibt es in der Gemeindeverwaltung Krölpa, Telefon 03647-43140, oder in der Buchhandlung am Markt in Pößneck. Veranstalter ist der Lese-Zeichen e. V. aus Jena.