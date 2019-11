Brücke in Lausnitz ist nun komplett

Nun sind auch die Restarbeiten an der schon seit September begeh- und befahrbaren Lausnitzer Brücke über den Reißenbach erledigt. Vor wenigen Tagen montierten Bauarbeiter das noch fehlende Geländer, welches zwei Wochen später als ursprünglich geplant geliefert wurde. Der wiedergewählte Bürgermeister der Gemeinde Lausnitz, Wolfgang Ritter, unterschrieb als Auftraggeber das Abnahmeprotokoll, welches auch der Auftragnehmer, Bauleiter Marcel Leistner von der WTU, gegenzeichnete.

Die als knifflig zu ­beschreibenden Arbeiten an der Brücke habe man gut erledigt, so Ritter. Denn das Bauwerk beinhaltet eine Straßenkreuzung. Zudem ist die Wohnbebauung an der Brücke als eng zu bezeichnen. Den guten Eindruck bestätigt Ingrid Henschkel. Und sie muss es wissen: Sie wohnt unmittelbar an der Brücke, lediglich Spundwände trennen ihr Haus vom Bachlauf des Reißenbachs.

Zufrieden mit der Bauplanung und -ausführung sowie dem Einhalten der geplanten Bausumme von zirka 465.000 Euro wünschte sich Ritter noch weitere Brückensanierungen in Lausnitz. „Die Brücken am Dorfplatz, Eisenhammer, Harrasmühle, Papiermühle und Kupferhammer sind im ähnlich schlechten Zustand wie zuvor die Brücke am Sportplatz“, sagt der Bürgermeister.

Am 13. Mai dieses Jahres begann die Sanierung der Brücke und wurde mit der Montage des Geländers am 6. November abgeschlossen. 70 Prozent der Bausumme wurden gefördert, knapp 150.000 Euro kamen aus dem Gemeindehaushalt.