Buchhandlung am Pößnecker Markt soll zur Wohlfühloase werden

Pößneck. „Bücher sind die Schokostückchen im Keks des Lebens.“ Dieses Zitat liest, wer den Flyer für die Neueröffnung der Buchhandlung am Markt in Pößneck in den Händen hält, die am Sonnabend hätte stattfinden sollen. „Das klappt ja nun leider nicht“, bedauert die neue Inhaberin Carolin Hehne.

Der Lockdown lässt es nicht zu. So hatte sie sich ihren Start in die Selbstständigkeit nicht vorgestellt. „Aber es ist, wie es ist“, sagt sie schulterzuckend. Den Kopf will sie deshalb nicht in den Sand stecken. Stattdessen hat sie beschlossen, die gewonnene Zeit zu investieren und in aller Ruhe zu renovieren. Weiße Wände mit altrosa Farbtupfern und dazu weiße Bücherregale verleihen den Räumen neuen Charme. Und auch das Konzept ihres Geschäftes will die 54-jährige Pößneckerin modernisieren. „Ich möchte eine Wohlfühloase schaffen“, erklärt sie. Es soll die Möglichkeit geben, ein Buch zur Hand zu nehmen und es direkt im Laden bei einem Kaffee, Tee oder Wasser zu lesen. Ein modernes Antiquariat will sie mit dem Verkauf von neuen Büchern verbinden.

Kinderecke entsteht

Wie ihre Vorgängerinnen Gabriele Könitzer und Margit Günther nimmt sie Bestellungen entgegen – auch schon jetzt via WhatsApp oder E-Mail. „In den Regalen werden unter anderem weiterhin Kinderbücher stehen, nach Alter sortiert bis hin zu Jugendbüchern“, sagt Carolin Hehne. Eigens für diese Zielgruppe entsteht eine Kinderecke. Auch handgemachte Dekoartikel möchte sie anbieten. „Ich habe 35 Jahre lang im Graphischen Großbetrieb als Mustermacherin gearbeitet, da entwickelt man Ideen für solche Dinge“, erzählt sie. Doch nicht nur von ihrem beruflichen Hintergrund her rührt ihre Affinität zu Büchern. „Ich lese sehr gern“, erzählt die Pößneckerin. Freunde würden scherzen, dass sie auch bei sich zu Hause eine Buchhandlung eröffnen könnte, denn dort seien die Druckwerke ebenso überall verteilt in zahlreichen Regalen zu finden. „Ich lese sehr gern Thriller, einen Lieblingsautor habe ich aber nicht“, verrät sie.

Nachdem sie ihre Stelle im Graphischen Großbetrieb aufgegeben hatte, war sie in unterschiedlichen Unternehmen tätig, mit teils buchhalterischen Schwerpunkten. „Das hilft mir hier am Ende natürlich auch weiter“, freut sie sich. Ob sie das Wagnis Buchhandlung eingehen will, hatte sie einige Zeit überlegt – fast zu lang. „Ich hatte den Zettel im Schaufenster gesehen, dass ein Nachfolger gesucht wird, aber als ich mich dann durchgerungen hatte, hatte es bereits einen anderen Bewerber gegeben“, erzählt Carolin Hehne. Kurze Zeit später kam dann der schicksalhafte Anruf von ihrer Schwester. „Sie hatte entdeckt, dass das Plakat im Fenster wieder hing“, erinnert sie sich. Sofort rief sie in der Buchhandlung an. Und diesmal klappte es dann. Wenige Tage später war dann alles dingfest.

Aufnahme von privaten Anzeigen

Bei der Übergabe hätten ihr die ehemaligen Inhaberinnen dann auch sehr geholfen. „Das war toll“, ist sie dankbar. Die Crashkurse, wie sie es nennt, wären sehr ergiebig gewesen. Gerade, was gewisse Abläufe beispielsweise bei den Bestellvorgängen oder auch bei der Aufnahme von privaten Anzeigen für die Ostthüringer Zeitung belange. Denn diesen Service wird sie künftig weiterhin anbieten und auch der Ticketverkauf bleibt bestehen. Nachdem nun alles angelaufen ist und die Renovierungsarbeiten bald beendet sein werden, steht Carolin Hehne in den Startlöchern. „Wenn es wieder möglich ist, möchte ich eine richtig schöne Eröffnung feiern“, sagt sie. Hoffentlich eine, bei der sie mit den Besuchern auch mit einem Sekt anstoßen kann, sie schon Platz nehmen können für eine Tasse Kaffee und die Möglichkeit besteht, ins Gespräch zu kommen.