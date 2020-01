Bürgerbeteiligung zum Pößnecker Deponie-Weiterbetrieb

Es ist soweit! Das zuständige Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz legt die Unterlagen zur Laufzeitverlängerung der Deponie Wiewärthe aus. Außerdem steht der Termin fest, zu welchem die Betroffenen dieses Vorhabens des Pößnecker Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla ihre Einwände persönlich vorbringen können.

Das Vorhaben heißt offiziell „Laufzeitverlängerung und Kapazitätserhöhung der Deponie Wiewärthe in Pößneck durch Änderung der Deponiekubatur ohne zusätzliche Flächeninanspruchnahme“. Die Planungsunterlagen einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht können ab 3. Februar bis einschließlich 2. März im Verwaltungsgebäude Neustädter Straße 1 der Stadt Pößneck eingesehen werden.

Jeder, dessen Belange vom Vorhaben berührt werden, kann dann bis einschließlich 2. April Einwendungen gegen die Planungen erheben. Entsprechende schriftliche Stellungnahmen können auch der Stadt Pößneck anvertraut werden.

Die öffentliche Erörterung des Vorhabens sowie der eingereichten Einwendungen findet am 11. Mai ab 10 Uhr im Pößnecker Schützenhaus statt. Sollten an dem Montag nicht alle Stellungnahmen abschließend erörtert werden können, wird die Sitzung am 12. Mai ab 10 Uhr am gleichen Ort fortgesetzt.

Den soweit vorliegenden amtlichen Informationen zufolge, soll die Kapazität der Deponie um 170.000 Kubikmeter durch eine „Optimierung der Deponiekubatur“ erhöht werden. An dieser Maßgabe orientiert sich dann auch die Laufzeit der Deponie.

Unklar ist, ob damit die bisherigen groben Prognosen einer Schließung um das Jahr 2035 noch gelten. Ursprünglich sollte die Deponie Wiewärthe Ende 2020 dicht gemacht werden.

Die Unterlagen zur Laufzeitverlängerung werden vom 3. Februar bis 2. März auch auf der Internetseite des Landesumweltamtes unter den Rubriken „Service“ und dann „Amtliche Bekanntmachungen“ veröffentlicht.