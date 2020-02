Neustadt. Kinder wurden am Samstag in einem Neustädter Drogeriemarkt geschminkt

Bunte Farbe und Glitzer ins Gesicht gezaubert

Mit der passenden Bemalung zum Kinderfasching oder einfach aus Spaß bunte Farbe und Glitzer ins Gesicht zaubern lassen konnten sich die Kleinen am Samstag in Neustadt. In der Filiale der Rossmann-Drogerie sorgten die Mitarbeiterinnen Monika Müller und Maria Leisker für bunte Motive auf der Haut und brachten damit Kinderaugen zum Strahlen.

Von 10 bis 15 Uhr konnten sich die Jüngsten kostenlos noch schöner machen lassen. „Aber auch Mamas haben sich was auf den Arm malen lassen. Ein paar ältere Kinder sind ebenfalls schon zu uns gekommen“, freute sich Monika Müller über das rege Interesse an der Aktion. Eine Auswahl für mögliche bunte Bemalungen hatte sie selbst ausgedruckt und als Anregung zur Verfügung gestellt, aber auch mitgebrachte Vorlagen wurden umgesetzt. „Besonders beliebt als Motiv sind Einhörner, Spiderman, Batman und Elsa aus dem Disney-Film ‘Die Eiskönigin’. Eben die üblichen Trickfilm-Stars“, sagte Monika Müller.

Bereits seit 2017 wird das Schminken in dem Drogeriemarkt zum Kinderfasching des Carnevalsclub Molbitz angeboten. In diesem Jahr wird die Aktion erstmals auch zur Veranstaltung für kleine Narren der Karnevalgesellschaft Duhlendorf durchgeführt. Am 29. Februar von 10 bis 15 Uhr sind Kinder und ihre Eltern erneut eingeladen, vorbeizukommen.