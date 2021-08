Der vierjährige Wilhelm stellte beim Sommerfest in Wernburg seine Zielsicherheit unter Beweis. Er traf Büchse um Büchse mit dem Wasserstrahl aus dem Feuerwehrschlauch.

Buntes Sommerfest in Wernburg gefeiert

Wernburg. In die jährliche Veranstaltung wurde die 700-Jahrfeier eingebunden, die coronabedingt 2020 ausfallen musste.

Am Samstag feierten viele Einwohner auf dem Sportplatz ein besonderes Fest der Vereine. In das gewohnte Sommerfest der vier Wernburger Vereine, bei dem Jahr für Jahr Spiel, Sport und Spaß im Mittelpunkt stehen, wurde das Ortsjubiläum nachträglich eingebunden.

Der Ort hatte sich langfristig auf seine 700-Jahrfeier im Juni 2020 vorbereitet, einen Film gedreht, eine Festschrift geschrieben, die Kirche herausgeputzt und an einen Umzug gedacht. Dieses große Fest konnte aber pandemiebedingt nicht im Sommer 2020 gefeiert werden. Nun blickte man deshalb auf 701 Jahre zurück, und Dieter Silge bot das Entstehen und Werden von Wernburg in gedruckter Form an.

Die jüngsten Einwohner tobten sich derweil zum Beispiel in einer Hüpfburg aus, oder übten mit den Kameraden der Feuerwehr Löschwasser zielgerichtet einzusetzen. Der erst vierjährige Wilhelm traf Büchse für Büchse mit dem Wasserstrahl, machte seinen Papa stolz. Mit so viel Zielsicherheit könnte er mal die Freiwillige Feuerwehr in Wernburg verstärken.

Wenn sich die Feuerwehr, der Sportverein, der Pferde-Freizeit-Kulturverein und die Volkssolidarität zusammentun, dann kommen die Einwohner stets in Scharen und genießen den Nachmittag bei Musik mit Kaffee und Kuchen sowie Herzhaftem.