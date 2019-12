Krölpa. Das „Dinner For One“ wird dieses Mal zwei Tage vor Silvester in der Pinsenberghalle serviert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Butler James bedient Miss Sophie nach Krölpaer Art

„Ein unterhaltsamer Abend mit James und anderen traurigen Gestalten“ lautet das Leitmotiv der Veranstaltung, die am 29. Dezember das Krölpaer Kulturjahr in der Pinsenberg­halle der Gemeinde abschließt. Das Programm, das einmal mehr die legendäre Silvestershow „Dinner For One“ vergegenwärtigt, beginnt um 19.30 Uhr.

Tina Pfeifer, Montessori-Erzieherin in Oslo, und Jonas ­Chudasch, Bürgermeister von Krölpa, steigen wie in den vergangenen Jahren mit einer besinnlich-heiteren Lesung in den Abend ein, um dann als Miss Sophie und Butler James den unverwüstlichen rund 20-minütigen Sketch darzubieten. Irgendwelche Neuinterpretationen der bekannten, aber immer wieder gern gesehenen Geschichte nehme man sich nicht vor, sagte das Gemeindeoberhaupt auf Anfrage. Mit seiner wieder über die Feiertage aus ihrer Wahlheimat Norwegen einfliegenden Laienspiel-Partnerin werde er nach so vielen Aufführungen des „Dinner For One“ auch nicht lange proben müssen.

Die passende musikalische Umrahmung des unterhaltsamen Jahresausklangs in der Pinsenberghalle stellen Stephan Müller und ­Carolin Harre (Duo Saitenverkehrt) ­sicher. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Der Erlös des Abends soll einem noch nicht ausgewählten örtlichen Projekt im Bereich Kultur oder Bildung zugute kommen.

Chudasch betont, dass die Show dieses Mal aus organisatorischen Gründen schon zwei Tage vor Silvester steigt. Das „Dinner For One“ nach Krölpaer Art wird im 14. Jahr serviert.