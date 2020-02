Carnevalsclub Molbitz präsentiert prächtig-bunten Galaabend

„Einer geht noch, einer geht noch rein.“ Die Zuschauer im Molbitzer Tewa-Saal forderten beim Galaabend am Samstag mit lautstarkem Gesang und wiederholendem Refrain eine weitere Zugabe: Die inzwischen dritte von der Leibgarde. Die Truppe hatte für ihre Spaßeinlage „König der Tewa“ nicht nur einen Löwenfelsen mit in den Saal gebracht, sondern auch mit farbenfreudigen Tierkostümen begeistert. „Da brauchen wir nicht mehr nach Hamburg zu fahren“, schwärmte der Moderator und Minister des Carnevalsclub Molbitz (CCM), Michael Letsch.

Seit Jahren erweckt Disneys Musical „Der König der Löwen“ mitten im Hamburger Hafen die bunte Tierwelt und die Schönheit der Serengeti zum Leben. Für viele Familien mit Kindern ist das Stage-Theater eine Reise wert. Nun hat die Leibgarde Ausschnitte des Stücks, in dem Mensch und Tier eine fantastische Verbindung eingehen, auf karnevalistische Art nach Molbitz gebracht.

Bollywood im Orlatal

Die farbenprächtige weite Welt in den Tewa-Saal geholt haben auch andere Tanzgruppen zum zweiten Galaabend der 59. CCM-Session. „Schüttel dein Speck in Bollywood“ war das Motto der barfuß auftretenden Tanzgruppe Déjà vu. Nach dem Vorbild indischer Tanzfilme, die ihren Namen aus einer Wortkreuzung von Bombay und Hollywood herleiten, begeisterten die acht Mädels in bunten glitzernden Kostümen die Gäste auf den knapp 200 Sitzplätzen an den Tischen. Mit dabei war die aktuelle CCM-Prinzessin Julia I. Moderator Michael Letsch konnte seinen Stolz nicht verbergen, dass der Tanz von seiner Frau Sabine choreographiert wurde.

Die Aktiven des 122 Mitglieder zählenden Vereins, von denen 77 unter 26 Jahre alt sind, begeisterten mit ihren Tänzen. Die Molbitzer Kichererbsen schwärmten für Dirty Dancing 2.0, die Funkengarde lehrte mit ihrer Funken-Apokalypse dem Publikum das Gruseln, die Orlanixen widmeten sich dem Bier, die Keb’s brachten mit einem Stewardess-Tanz Flughafen-Atmosphäre in den Tewa-Saal.

Die vier Molbitzer Marschmädels zeigten beim Tanz „Viva Espana“ ihre Kostüme, die der Verein aus der 1000-Euro-Siegesprämie des von der Kreissparkasse und Ostthüringer Zeitung ausgetragenen Wettbewerbs um den Verein des Monats September 2018 finanzierte. „Da die Mädels noch wachsen, haben wir Eiskunstlaufkostüme gekauft, die aus mehreren Teilen bestehen“, sagte CCM-Trainerin Iris Lukes.

Viva Espana heißt es bei den Molbitzer Marschmädels. Foto: Peter Cissek

Filmcasting der Gaudimotten

Sie selbst war bei den Gaudimotten und ihrem ebenfalls stark umjubelten Programm „Orlantis 2020“ zu erleben. „Die Orla ist ein toller Fluss, den man unbedingt verfilmen muss“, lautete das Motto. Bunte, tanzende „Fische“ wie Daisy Dancing durften zum Casting antreten, bis dann final Minister und Moderator Steffen Eismann mit Zylinder, Fliege und goldenem Glitzer-Smoking als „Goldener Reiter“ zur Bühne schritt.

Die Gaudimotten zeigten mit ihrem abwechslungsreichen Programm, weshalb sie den Saale-Orla-Kreis bereits zum zweiten Mal mit Auftritten auf der Messe „Grüne Woche“ vertreten durften und dafür auch in der vergangenen Woche eine Einladung zum Neujahrsempfang des Landrates erhielten.

Das Prinzenpaar Phillip I. und Julia I. hat zum Abschluss des Finales mit einem Tanz den Tanzabend für die Gäste eröffnet.

Die Mitglieder des Carnevalclubs Molbitz haben wieder für buntes, närrisches Programm auf die Beine gestellt. Im Vergleich zu den Vorjahren kam der Humor etwas kurz. Die Molbitzer Hofsänger sind nicht mehr mit an Bord, die Comedians von „Halbsaiten“ aus Schlettwein krankheitsbedingt ausgefallen.