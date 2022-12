Carsten Hahn gewinnt die Wahl in Saalburg-Ebersdorf

Saalburg-Ebersdorf. Laut vorläufigem Ergebnis der Wahl am Sonntag entfielen auf Carsten Hahn insgesamt 880 Stimmen. Mitbewerber René Heidl erhielt insgesamt 737 Stimmen.

Die wahlberechtigten Einwohner von Saalburg-Ebersdorf haben entschieden: Carsten Hahn (parteilos) soll der künftige Bürgermeister von Saalburg-Ebersdorf werden.

Laut vorläufigem Ergebnis der Wahl am Sonntag entfielen auf Carsten Hahn insgesamt 880 Stimmen. Mitbewerber René Heidl erhielt insgesamt 737 Stimmen. Insgesamt wurden 1617 Stimmen abgegeben. Damit liegt die Wahlbeteiligung bei 57,4 Prozent. Nur fünf Stimmen waren ungültig.

„Ich hatte gehofft, dass es reichen wird“, sagte Carsten Hahn am Abend. „Ich wusste, dass René Heidl ein würdiger Mitbewerber ist.“ Er wolle nunmehr, wie versprochen, sein Bestes für die Stadt geben. Ausdrücklich würdigte Hahn den fair verlaufenen Wahlkampf. „Von meiner Seite hoffe ich nun auf eine gute Zusammenarbeit mit René Heidl als Hauptamtsleiter.“

Zufrieden verwies René Heidl zunächst auf die relativ gute Wahlbeteiligung von 57,4 Prozent. Es sei gut gewesen, dass es für die Einwohner tatsächlich eine Wahl zwischen zwei parteilosen Bewerbern gegeben hat. „Bedanken möchte ich mich bei den Wahlhelfern, die den zweiten Advent ohne ihre Familien verbracht haben“, sagte Heidl, „und ich gratuliere dem Wahlsieger, wünsche ihm eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen.“

Carsten Hahn hatte eine Abmachung mit seinem bisherigen Arbeitgeber getroffen, um im Falle eines Wahlsieges mit einem Aufhebungsvertrag zum Jahreswechsel ausscheiden zu können. Im Vorfeld werde er mit dem 1. Beigeordneten Allam Hanna sämtliche Übergabemodalitäten erledigen und dann wohl im Januar offiziell in das Amt eingeführt.

Der Gemeindewahlausschuss tritt am Dienstag, 6. Dezember, um 17 Uhr im Ebersdorfer Gemeindeamt zusammen, um das amtliche Wahlergebnis festzustellen.

Die Bürgermeisterwahl außer Turnus war erforderlich geworden, nachdem Amtsinhaber Volker Ortwig (FDP) mit dem Dezember 2020 vorzeitig in den Ruhestand gegangen war. Dann entflammte ein Streit in der Frage, ob das Bürgermeisteramt künftig haupt- oder ehrenamtlich ausgeübt werden soll. An einem Bürgerentscheid im April 2021 hatten sich 1593 Stimmberechtigte beteiligt. Von diesen hatten sich 1416 für einen hauptamtlichen Bürgermeister ausgesprochen, 176 waren dagegen und bevorzugten die ehrenamtliche Tätigkeit in dem Amt. Die Beteiligung an diesem Bürgerentscheid als direkte Demokratie lag bei 56,17 Prozent.