CCP kündigt Zirkus für Pößneck an

Passend zum Motto der neuen Pößnecker Karnevalssaison, nämlich „Der Zirkus kommt in die Stadt – Schaut, was der CCP zu bieten hat!“, zog am Montagabend ein bunter Tross lautstark durch die Innenstadt. Angeführt vom Carneval Club Pößneck ging es mit den gleichgesinnten Schleusenfröschen zum Marktplatz, wo um 17:11 Uhr die närrische Hoheit über die Stadt übernommen wurde. Längst leistet Bürgermeister Michael Modde (parteilos) keine Gegenwehr mehr, wenn die CCP-Gardisten seinen Amtssitz stürmen, er lässt sich fesseln und rückt sofort die Stadtkasse heraus. Schließlich soll das zarte Pflänzchen des Faschings im Pößnecker Stadtkern weiter gedeihen und Geld ist beim CCP auch gut aufgehoben, wie die neuen Trommeln dank städtischer Unterstützung beweisen. CCP-Präsidentin Marion Kunz verpackte ihre Meinung zur großen und kleinen Politik und zur guten Entwicklung der Stadt in Reime, aber auch Modde wartete mit Versen auf. Pößnecker, die den Weg zum Markt gefunden hatten, wurden mit Musik, Gesang und Tanz belohnt.