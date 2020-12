CDU legt digitale Bürgermeisterkonferenz im Saale-Orla-Kreis auf

Pößneck. Kommunalpolitiker im Saale-Orla-Kreis können sich am 9. Dezember einwählen

„Zwischen den Gemeinden und Städten im Saale-Orla-Kreis und der Landesebene gibt es zurzeit viel zu besprechen – den neuen Landeshaushalt, die Zukunft des Kommunalen Finanzausgleichs, die zusätzlichen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, anderes mehr. Dazu wollen wir jetzt Gelegenheit bieten.“

Mit diesen Worten lädt der Orlataler CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott die Bürgermeister der Region zu einer digitalen Bürgermeisterkonferenz mit dem CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Mario Voigt ein. Diese soll am 9. Dezember um 18 Uhr beginnen.

„Auf unseren Bürgermeisterkonferenzen wollen wir über das informieren, was wir im Landtag kommunalpolitisch auf den Weg gebracht haben und noch bringen wollen“, so Herrgott. Vor allem aber sollen Hinweise und Erwartungen aufgenommen werden.

Die Konferenz stehe nicht nur haupt- und ehrenamtlichen Gemeinde- und Stadtoberhäuptern, sondern auch interessierten Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeistern sowie weiteren kommunalen Mandatsträgern offen – völlig unabhängig von der Parteizugehörigkeit.

Es ist eine Anmeldung am besten per Mail an buero@christian-herrgott.de erforderlich, die Interessierten erhalten dann einen Einwahl-Link.