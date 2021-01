Corona erschwert Situation für Rettungsschwimmer

Die Vereinsarbeit liegt in Zeiten der Corona-Pandemie größtenteils auf Eis. So auch bei der Wasserwacht Pößneck. Im Frühjahr, noch vor Beginn der Wachsaison, wird eigentlich für die Rettungsschwimmabzeichen ausgebildet und geprüft, um damit die Qualifikation für den Rettungswachdienst zu erwerben beziehungsweise aufrecht zu erhalten. Der Aus- und Weiterbildungsbetrieb muss jedoch derzeit ruhen und so können auch erst einmal keine Rettungsschwimmabzeichen mehr erworben oder verlängert werden. Ebenso müssen die Anfängerschwimmkurse für Kinder ausfallen.



„Wir hatten in den vergangenen Jahren ein gutes Vorankommen“, sagt Jochen Marschall, Technischer Leiter der Ortsgruppe Pößneck der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes im Saale-Orla-Kreis. Jetzt werde man allerdings in der Arbeit wieder zurückgeworfen. Denn mit den Jugendlichen, die ihre erste Rettungschwimmerprüfung bereits abgelegt haben, weiter ausgebildet und dann auch an die Wachdienste herangeführt werden sollten, konnte im vergangenen Jahr kaum trainiert werden.

Nur zwölf statt 36 Wochen konnte trainiert werden



Nachdem das Stadtbad in Pößneck im Frühjahr vergangenen Jahres geschlossen werden musste, konnte die Wasserwacht erst im September wieder Kurse anbieten. Um die Gruppen möglichst klein zu halten, habe man in einem reduzierten Modus unter den dann vorgegebenen Hygieneregeln den Betrieb wieder aufgenommen, was gut geklappt habe. Doch nach kurzer Zeit war schon wieder Schluss. So habe man insgesamt 2020 nur zwölf Wochen trainieren können, normalerweise kommt man auf 36 Wochen im Jahr.

„Jetzt müssen wir uns erst mal auf die ausgebildeten Kräfte verlassen“, sagt Jochen Marschall mit Blick auf die bevorstehende Wachsaison. Derzeit gebe es bei der Wasserwacht Pößneck 30 aktive Rettungsschwimmer, darunter seien allerdings auch einige, die ihre Wiederholungsprüfung ablegen müssen. „Wir haben aber die Hoffnung, dass im Mai oder Juni es wieder möglich wird, in die Bäder zu können und dann auch die Wiederholungsprüfungen nachzuholen“, so Jochen Marschall.



Dennoch bleibt da noch eine andere Sorge: „So wie in vielen Vereinen gibt es auch bei uns die Angst, dass durch die Corona-Maßnahmen die Mitglieder schwinden“, sagt Jochen Marschall. Diese Befürchtung gebe es vor allem bei den jungen Leuten, denn durch die derzeitige Situation, werde es noch schwieriger, den Nachwuchs bei der Stange zu halten. Auch deshalb hofft man, dass ein Besuch im Bad wieder möglich wird.