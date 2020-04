Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Hilfe im Saale-Orla-Kreis mit bis zu 300 Euro in bar gefördert

Die Corona-Krise hat im Saale-Orla-Kreis eine Vielzahl von Initiativen entstehen lassen, die auf ehrenamtlicher Basis Nachbarschaftshilfe leisten.

Privatpersonen und Vereine bieten zum Beispiel Einkaufsdienste an, schalten Sorgentelefone oder ermöglichen Online-Vorleseprojekte für Kinder. Das Engagement der freiwilligen Kleininitiativen vor Ort, die sich in Krisen-Zeiten solidarisch und selbstlos für ihre Mitmenschen einsetzen, wird nun in besonderer Form gewürdigt.

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung stellt aus diesem Grund ab sofort 30.000 Euro als Zuwendungen für freiwilliges Engagement in Thüringen zur Verfügung. Beantragen können diese Mittel sowohl eingetragene Vereine als auch private Initiativen und selbstorganisierte Projektgruppen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise Hilfeleistungen bieten. Die Projektförderung bietet eine Erstattung für nicht gedeckte Auslagen wie zum Beispiel Fahrtkosten, Aufwandsentschädigungen bei Botengängen, Sachkosten oder Honorare. Auch Unterstützungen für Hilfeleistungen im Rahmen von Migrations- und Flüchtlingshilfen sind möglich. Die Projektförderung erfolgt einmalig in Höhe von bis zu 300 Euro pro Projekt. Der Antrag steht auf der Internetseite des Landratsamtes Saale-Orla unter dem Punkt „Weitere Hinweise, Informationen und Anträge“ zur Verfügung und kann postalisch beim Landratsamt (Oschitzer Straße 4 in 07907 Schleiz) oder per E-Mail an corona-ehrenamt@lrasok.thueringen.de eingereicht werden.

Rückfragen per E-Mail an corona-ehrenamt@lrasok.thueringen.de oder während der regulären Sprechzeiten telefonisch (03663 / 488-952 oder 959) an das Landratsamt.